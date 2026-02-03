El Gobierno presenta un Libro Blanco que aborda la evolución histórica de la investigación climática en España

El Gobierno presenta el ‘Libro Blanco de la ciencia del clima en España’ - MICIU

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, han presentado este martes el 'Libro Blanco de la ciencia del clima en España'.

El Libro Blanco ofrece una visión global de la actividad investigadora que se desarrolla en las ciencias del clima en España, basada en información recopilada por la Red CLIVAR y con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la preparación editorial y difusión de su contenido, según ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Este documento recoge la evolución histórica de la investigación climática en el ámbito nacional, el papel y la trayectoria de CLIVAR-España en sus más de dos décadas de actividad, además de incluir un análisis comparativo de la situación respecto a ejercicios previos y una caracterización general de los grupos participantes.

La publicación, que complementa los informes CLIVAR sobre el Clima en España, publicados en 2004, 2010 y 2024, pone de manifiesto tanto la amplitud climática y territorial, como su dispersión institucional y geográfica.

Este libro contribuye al desarrollo de las líneas de acción recogidas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, que identifica la necesidad de fortalecer o impulsar la creación de espacios y redes de intercambio, colaboración y coordinación entre el personal investigador y los diferentes actores de la adaptación.

Desde su creación en 2004, el comité y Red Temática se ha consolidado como un referente en la generación y articulación del conocimiento científico sobre los procesos físicos del sistema climático y los efectos del cambio climático.

El objetivo principal de la Red es la ciencia física del clima de España, que abarca desde estudios paleoclimáticos, observaciones instrumentales, modelización numérica de atmósfera y océano, hasta proyecciones regionalizadas sobre el Mediterráneo occidental.

El 'Libro Blanco de la ciencia del clima en España' subraya el valor de iniciativas de coordinación y difusión que favorecen el intercambio, la cooperación y la cohesión de una comunidad científica. Estas iniciativas son esenciales para mejorar la implementación de políticas basadas en el conocimiento científico.

En un acto celebrado en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Aagesen ha afirmado que, "por primera vez, se ha hecho un esfuerzo por ampliar la perspectiva, identificando grupos de investigación que trabajan en riesgos, impactos y mitigación a través de encuestas distribuidas en la comunidad científica española".

"La información recopilada es una radiografía de la intensa actividad de la comunidad científica española que investiga el clima y que permite comprender su estado, diversidad y potencial; identificar líneas de investigación; visualizar colaboraciones, y detectar fortalezas y áreas de mejora", ha apuntado la vicepresidenta.

Por su parte, Morant ha subrayado el valor de la ciencia y del talento de España "como brújula que debe orientar las decisiones públicas".

"Necesitamos caminar de la mano de la ciencia. En España tenemos amenazas frente al cambio climático, pero tenemos una gran fortaleza que es nuestro sistema científico público", ha señalado.

La ministra también ha afirmado que el Gobierno está "del lado de la ciencia luchando contra el negacionismo climático, la desinformación, las falsas narrativas que ponen en peligro vidas y debilitan las democracias".