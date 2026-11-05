Los impuestos ambientales alcanzaron los 27.710 millones en 2025, un 7,5% más, y el 42,4% lo pagaron los hogares

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MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Los impuestos ambientales ascendieron a 27.710 millones de euros en 2025, lo que supuso un aumento del 7,5% respecto al año anterior, y el 42,4% los pagaron los hogares. Así se desprende del avance de Cuentas de impuestos ambientales correspondientes a 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE) .

Respecto al total de impuestos de la economía española, el total de impuestos ambientales representaron el 6,6% del total de la carga impositiva de la economía española, dos décimas menos que en 2024.

Según la clasificación del sistema de cuentas nacionales, los Impuestos sobre los productos, excluidos el IVA, totalizaron 20.871 millones de euros, un 10,9% más que el año anterior. Por su parte, los otros impuestos sobre la producción alcanzaron los 5.026 millones (un 2,9% menos que en 2024) y los otros impuestos corrientes ambientales los 1.813 millones (un 0,9% más).

Los impuestos de naturaleza ambiental representaron el 39,9% del total de Impuestos sobre los productos, excluidos IVA. Por su parte, los Otros impuestos corrientes con finalidad ambiental supusieron el 32,2% del total, y los Otros impuestos sobre la producción ambientales el 20,4%.

TRES CATEGORÍAS

Según la clasificación del sistema de cuentas nacionales, los Impuestos sobre los productos, excluidos el IVA, totalizaron 20.871 millones de euros, un 10,9% más que el año anterior. Por su parte, los Otros impuestos sobre la producción alcanzaron los 5.026 millones (un 2,9% menos que en 2024) y los Otros impuestos corrientes ambientales los 1.813 millones (un 0,9% más).

Los impuestos de naturaleza ambiental representaron el 39,9% del total de Impuestos sobre los productos, excluidos IVA. Por su parte, los Otros impuestos corrientes con finalidad ambiental supusieron el 32,2% del total, y los Otros impuestos sobre la producción ambientales el 20,4%.

Por ramas de actividad, los hogares pagaron 11.758 millones de euros, un 1,4% más que en 2024, y representan un 42,4% del total de impuestos ambientales de 2025. Y, por tipo, abonaron el 72,6% de los Impuestos sobre el transporte, el 42% de los Impuestos sobre la energía y el 6% de los Impuestos sobre la contaminación y los recursos

Por su parte, las ramas de actividad pagaron el 57,6% del total de impuestos ambientales. Por tipo, abonaron el 94,0% de los Impuestos sobre la contaminación y los recursos, el 58,0% de los Impuestos sobre la energía y el 27,4% de los Impuestos sobre el transporte.

Las ramas de actividad que pagaron más impuestos ambientales en 2025 fueron Industria manufacturera (20,8% del total) y Transporte y almacenamiento (13,2%).

Por el contrario, las que menos abonaron fueron la Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca y las Industrias extractivas (con el 0,4% y 0,5% del total, respectivamente).