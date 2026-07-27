Los incendios forestales han quemado ya más de 172.000 hectáreas en lo que va de año, seis veces más que el año pasado

Una efectivo del UME consuela a una vecina de Piedralaves tras quemarse la casa de su padre - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han quemado entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2026 un total de 172.396,10 hectáreas, frente a las 29.817 hectáreas en el mismo periodo de 2025, lo que supone seis veces más de superficie quemada.

Según datos provisionales facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, recogidos por Europa Press, en España se han registrado 35 grandes incendios forestales (GIF) en lo que va de año, frente a los once registrados en el mismo periodo.

La Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que la situación de los incendios continua siendo compleja y ha avisado del riesgo "muy alto" en todo el territorio ante la cuarta ola de calor que previsiblemente comienza mañana.

Ha confirmado, además, la incorporación de entre este lunes y martes de dos aviones procedentes de Turquía para colaborar en la extinción de los fuegos.

"Situación muy compleja, avanzamos", ha explicado Aagesen en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha realizado una llamada a la precaución para los próximos días. "El riesgo de incendios a partir de mañana es muy alto en todo el territorio, tenemos los datos de la AEMET según los cuales iniciaremos una nueva ola de calor; pido precaución en este contexto", ha argumentado la titular de Transición Ecológica que esta tarde se desplazará hasta Castellón para realizar el seguimiento del fuego en la Vall d'Uixó.

En cuanto al regreso de las personas desalojadas a sus casas, ha asegurado comprender la incertidumbre, pero ha insistido en que lo primero es la "seguridad". "Hasta que no exista un entorno seguro, lo mejor es que no vuelvan a sus hogares", ha concluido.