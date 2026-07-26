Los incendios de Madrid, Ávila y Toledo calcinan 77.000 hectáreas y un perímetro de 280 kilómetros

Efectos del incendio forestal de la sierra oeste de Madrid, en la finca La Granjilla, a 26 de julio de 2026, en Cadalso de los Vidrios, Madrid (España). El incendio obligó a desalojar el sábado 25 de julio Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales que están azotando la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo han calcinado 77.000 hectáreas y un perímetro de 280 kilómetros, según los datos ofrecidos por la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones.

En declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press, Barcones ha señalado la "emergencia de interés nacional" que están sufriendo las tres comunidades afectadas por el fuego y que está dejando "cifras que son impactantes" desde el punto de vista de las consecuencias del incendio, un "monstruo" del que la "fortaleza del conjunto del Estado" se defiende "con uñas y dientes".

Según ha explicado, el principal objetivo de la Protección Civil es "proteger a las personas" y ha recalcado que lo fundamental es que no se hayan lamentado pérdidas de vidas humanas entre los ciudadanos afectados.