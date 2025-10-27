Ingenieros piden un sistema de alerta temprana y "dejar de demonizar las obras hidráulicas" un año después de la dana

Archivo - Embalse de Forata, a 7 de noviembre de 2024, en Yátova, Valencia, Comunidad Valenciana (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil en el territo - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos han pedido un sistema de alerta temprana y "dejar de demonizar las obras hidráulicas" cuando se cumple el primer aniversario de la dana que el 29 de octubre de 2024 causó la muerte de al menos 229 personas y produjo importantes daños materiales y económicos en la Comunidad Valenciana y otras zonas del país.

Así lo ha indicado el presidente de la Asociación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, José Trigueros, durante la jornada 'Un año después de la dana: ¿estamos preparados?' del Instituto de la Ingeniería de España, moderada por Ramiro Aurín, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y vicepresidente del Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad.

Durante su discurso, José Trigueros ha señalado que las presas tradicionales, azudes o presas laminadoras "han sido y serán siempre claves para regular la laminación y "hay que combinarlo con las instalaciones hidrológico forestales.

Asimismo, José Trigueros ha declarado que como consecuencia de la dana los ingenieros han aprendido el "replanteamiento" de las estrategias de planificación, del mantenimiento de las infraestructuras, de la educación de la ciudadanía y de la gobernanza del agua. "Creo que el agua debe estar en otro Ministerio", ha insistido.

En este sentido, ha defendido la necesidad de la "modernización" del Sistema de Información Hidrológica. Trigueros ha manifestado que en algunas confederaciones, "no en el Júcar", tienen sistema de alerta temprana y sistema de ayuda a la toma de decisiones. "Esto tenía que ser una prioridad no solamente para la Confederación Hidrográfica del Júcar, sino para todas las confederaciones", ha señalado, al tiempo que "hay que contratarlo de forma inmediata".

Por otro lado, el presidente de la Asociación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha manifestado que los periodos de retorno "no valen" y que hay que "replantearse" algunas infraestructuras ya construidas. "Por supuesto, en las nuevas no se puede plantear el periodo de retorno que tenemos", ha declarado.

José Trigueros también cree que hay que aplicar nuevos modelos climáticos y, sobre la gestión de los cauces, considera que "hay que contemplar programas regulares que permita prevenir desbordamientos y garantizar el flujo del agua".

Además, el presidente de la Asociación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha detallado que tiene que haber "unos protocolos claros, mensajes comprensibles y accesibles, móviles, sirenas", así como simulacros en los colegios.

"En Japón, todos los niños en las escuelas saben qué hay que hacer cuando hay un terremoto. Pues cuánto más en nuestras cuencas mediterráneas que sepamos qué es lo que hay que hacer en un momento determinado. Hacia dónde hay que ir, cómo hay que comportarse", ha argumentado.

En cuanto a las confederaciones hidrográficas, el presidente de la Asociación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil aboga por su "fortalecimiento", ya que "han perdido" recursos humanos y técnicos "cualificados".

"Tienen que estar dotados de recursos económicos y también de ingenieros o de técnicos competentes", ha manifestado, para después añadir que "los responsables de las confederaciones deben ser ingenieros de caminos".

La recuperación del servicio de vigilancia de presas, a su juicio, "hubiera sido fundamental". Trigueros también ha propuesto la revisión de los planes urbanísticos.

Para la presidenta del Instituto de la Ingeniería de España y presidenta Asociación Nacional Ingenieros Agrónomos, Mª Cruz Díaz, este es un día "técnico" y "marcado por el dolor", por lo que ha recordado a todas las víctimas con un minuto de silencio.

Hace un año, según ha apuntado Mª Cruz Díaz, se produjeron una serie de cuestiones "previsibles", pero "no en esa cantidad". "Nosotros somos ingenieros y tenemos que reaccionar y estudiar muy bien por dónde pasó, cuánto pasó y ver qué es lo que podríamos haber hecho o lo que tenemos que hacer" para evitar que haya muertos en el futuro, ha señalado, para después añadir que "parece ser que se pueden volver a repetir estas cantidades de agua".

Por su parte, en su intervención, el ingeniero y vicepresidente del Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad, Ramiro Aurín, ha afirmado que "hoy es fundamentalmente un día de luto". "No es un día para sacar pecho, pero sí para reflexionar y, sobre todo, pensar que alguno no reflexionara hace 25 años o 20 o 15 o 10, probablemente provoque esta situación de luto que tenemos desde hace un año, porque el luto no se quita", ha indicado.

Según Aurín, se trata de "cosas perfectamente conocidas". Además, ha indicado que "muy tristemente" hay recordar que "no se han hecho los deberes". "Son todos los ingenieros los que deberían de ser escuchados para que eso no pase", ha declarado.

"ESTA TRAGEDIA PODRÍA VOLVER A SUCEDER"

En este escenario, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha advertido de que "esta tragedia podría volver a suceder" y ve "urgente" anticipar y asegurar la ejecución de infraestructuras hidráulicas planificadas de restauración y conservación del dominio público hidráulico, de riesgos de inundación y de regulación en las cuencas mediterráneas.

El Colegio también solicita anticipar, en la actual planificación hidrológica, la ejecución de la presa de laminación de avenidas de Montesa, en el río Cányoles, en la provincia de Valencia, ya que ante "una gran avenida de agua su embalse podría reducir de manera significativa el impacto de las riadas".

Además, opina que es "necesario" realizar un análisis y estudio de la adaptación al cambio climático en otras infraestructuras, como el redimensionamiento del drenaje en infraestructuras lineales viarias y ferroviarias y la actualización de estudios de seguridad en presas existentes.