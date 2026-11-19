Los expertos reclaman revisar la seguridad contra incendios de los edificios ante la aparición de nuevos riesgos en el X edición del Día del Fuego de Madrid. - TECNIFUEGO

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Especialistas en seguridad han advertido de que la incorporación de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos y nuevos materiales de aislamiento en edificios construidos hace décadas sin una revisión conjunta de sus instalaciones compromete la protección contra incendios.

Esta es una de las principales conclusiones de la X edición del Día del Fuego de Madrid, organizada por la Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios (Tecnifuego) y Cepreven en el Instituto de la Ingeniería de España, donde los expertos han reclamado anticiparse a los desafíos de las nuevas tecnologías más allá del cumplimiento legal.

Durante la inauguración, el presidente de Tecnifuego, Antonio Tortosa, ha apelado a la responsabilidad profesional para anteponer la seguridad a otros intereses. "En nuestro sector, cumplir la normativa es imprescindible, pero no debería ser nuestra meta, sino nuestro punto de partida", ha afirmado, tras una intervención en la que la presidenta del Instituto de la Ingeniería de España, María Cruz Díaz, enfatizó en la preocupación de las distintas ramas de la ingeniería por las consecuencias del fuego.

Los ponentes han reconocido los avances regulatorios recientes -como el nuevo Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI), las modificaciones del RIPCI o la revisión en curso del Código Técnico de la Edificación (CTE)-, pero han alertado de que las exigencias del CTE no se aplican con carácter retroactivo de forma general.

El creciente uso de instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios plantea nuevos desafíos para la protección contra incendios, especialmente por la necesidad de evaluar los riesgos que introduce su incorporación y adaptar las medidas de seguridad. Para dar respuesta a estos riesgos, durante la jornada se presentó la nueva guía DT-66 de Cepreven, centrada en la protección contra incendios de instalaciones fotovoltaicas en cubiertas industriales.

Su director general, Jon Michelena, ha explicado que el documento incorpora recomendaciones desde el diseño hasta el mantenimiento -incluyendo un cuestionario de evaluación de riesgos- para suplir los vacíos de la normativa actual, recordando que "la seguridad es del sistema en su conjunto".

Mientras, en el ámbito de la movilidad eléctrica, Mónica García de la Morena y Mario Quiroga, del Comité de Extinción de Tecnifuego, han explicado que los incendios en baterías de ion-litio pueden provocar una reacción en cadena ("fuga térmica") con altas temperaturas y gases tóxicos. Por ello, han recomendado situar los cargadores en garajes comunitarios preferiblemente en el exterior o sobre rasante, asegurar las vías de evacuación y revisar la protección global del aparcamiento.

Asimismo, el coordinador de Protección Pasiva de Tecnifuego, Rafael Sarasola, ha advertido de que las mejoras en eficiencia energética (como nuevos aislamientos en fachadas o cambios en falsos techos) pueden favorecer la propagación del fuego si no se evalúa el conjunto del inmueble, ya que "la conformidad de un producto no equivale a la protección de un edificio".

Por su parte, el coordinador de Evacuación, José Vicente Andreu, ha recordado que el humo es uno de los mayores peligros y ha instado a mantener despejadas las salidas y operativas las puertas cortafuego.

NUEVOS USOS Y CONCIENCIACIÓN VECINAL

El debate final, moderado por la vicepresidenta de Tecnifuego, Regina Utrilla, también se puso el foco en otros escenarios, como los pequeños centros logísticos de última milla en bajos comerciales con recarga de patinetes y bicicletas eléctricas, los centros de datos --en este sentido, Sarasola ha pedido compartimentar espacios y realizar más ensayos normalizados-- o las plantas de almacenamiento energético, para las que se prepara una nueva norma UNE específica.

Además, Valentín Gómez Mampaso, de la Junta Directiva del Instituto de la Ingeniería de España, ha reclamado gestionar la vegetación en el entorno de las viviendas para frenar la exposición a incendios forestales mientras que Utrilla ha insistido en que los avances normativos deben acompañarse de una mayor concienciación, especialmente en las comunidades de propietarios que, a menudo, desconocen cómo han cambiado las condiciones de seguridad de sus edificios.