Una investigación del Real Jardín Botánico sobre geranios, galardonada por la organización internacional OPTIMA

Imagen de la medalla concedida en el marco del XVIII congreso de OPTIMA sobre la portada de la obra. RJB-CSIC - CSIC REAL JARDÍN BOTÁNICO

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La obra de Carlos Aedo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Real Jardín Botánico (RJB), 'A monograph of the genus Geranium L. (Geraniaceae)', ha sido galardonada por la organización internacional OPTIMA con la medalla de plata.

Este galardón se entrega cada tres años a los mejores trabajos sobre fitotaxonomía del área mediterránea, en un evento celebrado en el XVIII congreso de la organización, en Nevsehir (Capadocia, Turquía).

En el caso de 'A monograph of the genus Geranium L. (Geraniaceae)', ha sido editado en inglés por el CSIC y publicado en 2023. En palabras del investigador Ramón Morales , se trata de "la mayor monografía de la historia botánica en España".

En un comunicado del CSIC-Real Jardín Botánico, Aedo ha indicado que esta obra es resultado de 28 años de investigación con el objetivo de cubrir "un vacío en la bibliografía botánica disponible sobre los geranios".

Esta obra investiga y trata 307 especies a través de ilustraciones, mapas y fotografías, acompañados de una sinonimia completa y una descripción detallada para cada una. Actualiza así las últimas investigaciones realizadas sobre el género, publicadas en 1912 por Reinhard Knuth.