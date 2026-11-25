Archivo - Gallinas confinadas en jaulas en granja en España. - IGUALDAD ANIMAL - Archivo

BRUSELAS 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dictaminado este miércoles que la Comisión Europea debe fijar un nuevo plazo para presentar su propuesta legislativa destinada a poner fin a la cría en jaulas de determinadas especies de animales de granja, al considerar que incumplió sus obligaciones al no actualizar el calendario inicial, que preveía la presentación de la iniciativa antes de finales de 2023.

La sentencia da así la razón a los promotores de la iniciativa ciudadana europea 'End the Cage Age' (Acabemos con las jaulas), registrada en 2018 y que recabó el apoyo de alrededor de 1,4 millones de ciudadanos, superando el umbral mínimo de firmas exigido en 18 Estados miembro.

En respuesta a esta movilización, Bruselas anunció en junio de 2021 su intención de presentar una propuesta legislativa para prohibir el uso de jaulas en la cría de todas las especies contempladas en la iniciativa, entre ellas gallinas ponedoras, cerdas reproductoras, conejos, patos y terneros.

Ante la falta de avances, los impulsores de la campaña instaron en noviembre de 2023 a la Comisión a confirmar si mantenía su intención de legislar al respecto y, en ese caso, a establecer nuevos plazos para hacerlo, además de solicitar acceso al expediente relativo a la iniciativa.

En febrero de 2024, el Ejecutivo comunitario reafirmó su compromiso, si bien alegó la necesidad de continuar con los trabajos preparatorios y las consultas con el sector agrícola, sin concretar cuándo presentaría las medidas ni facilitar el acceso a la documentación solicitada, lo que llevó al comité de ciudadanos a recurrir ante la Justicia europea.

En su fallo, el Tribunal General señala que la normativa europea impone a la Comisión una obligación "ilimitada en el tiempo" de presentar un calendario de todas las medidas que se propone adoptar en respuesta a una iniciativa ciudadana y que esta exigencia persiste mientras mantenga su intención de actuar.

Asimismo, subraya que disponer de unos plazos permite tanto mantener informada a la ciudadanía sobre los avances de las actuaciones anunciadas como al Parlamento Europeo evaluar su ejecución.

En este sentido, el Tribunal General advierte de que la ausencia de un calendario actualizado priva a los ciudadanos de la información necesaria para participar de manera efectiva en el debate público, "comprometiendo de este modo el ejercicio de sus derechos democráticos".

No obstante, la Justicia europea ha avalado la negativa de Bruselas a facilitar el acceso al expediente, al precisar que este derecho no se aplica a la elaboración de "actos de alcance general", como las comunicaciones de la Comisión relativas a una iniciativa ciudadana o las eventuales propuestas legislativas.

LAS ORGANIZACIONES ANIMALISTAS CELEBRAN UNA "VICTORIA HISTÓRICA"

La coalición de más de 170 organizaciones europeas que respaldaron la iniciativa, liderada por Compassion in World Farming, ha celebrado la sentencia como una "victoria histórica" para los animales y la democracia en Europa y ha instado a Bruselas a acelerar la eliminación de las jaulas, que afectan cada año a unos 300 millones de animales de granja en la UE, según datos de las propias entidades.

Las organizaciones han valorado positivamente el compromiso de Bruselas de presentar las primeras propuestas legislativas para las aves de corral antes de que termine este año y para los cerdos en 2027, si bien han reclamado que se establezcan también plazos para el resto de las especies incluidas en la iniciativa.

Asimismo, han pedido al Ejecutivo comunitario que acompañe la transición hacia sistemas de cría sin jaulas con medidas de apoyo a los ganaderos y han recordado que, según el Eurobarómetro de 2023, el 89 por ciento de los europeos considera que los animales no deberían criarse en jaulas individuales.