Aplicación "AveMaps" de SEOBirdLife. - SEOBIRDLIFE

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

SEO BirdLife ha lanzado 'AvesMaps', una nueva aplicación móvil para la consulta de información sobre las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) y la mejora del seguimiento de las amenazas que afectan a estos enclaves clave para la biodiversidad.

En este sentido, mediante la utilización de 'AvesMaps', la organización detalla que cualquier persona puede conocer en todo momento y con un simple clic si se encuentra dentro de una IBA, y acceder a toda la información disponible de la misma, como sus límites, las especies por las que fue identificada como lugar importante, las amenazas a las que se enfrenta y la evaluación de su estado de conservación.

Además, añade que la herramienta permite recopilar y gestionar información sobre las IBA, incorporando datos sobre las presiones e impactos que sufren estos espacios, así como las acciones de conservación desarrolladas en ellos. Gracias a esta funcionalidad, a través de la recopilación de las amenazas incorporadas a 'AvesMaps' se consigue la evaluación periódica del estado de conservación de las IBA de acuerdo con la metodología internacional desarrollada por BirdLife International.

La herramienta, disponible para IOS y Android de forma gratuita, fue anunciada en la pasada asamblea de socios en el XXVII Congreso Español y VII Ibérico de Ornitología en Granada.

Las IBA constituyen una red de lugares esenciales para la conservación de las aves y la biodiversidad en general. En España, SEO/BirdLife ha identificado 485 IBA desde 1985. Su seguimiento es una pieza fundamental para conocer la evolución de estos espacios, identificar riesgos emergentes y orientar las prioridades de conservación a escala local, nacional e internacional.

"Disponer de información actualizada sobre la presión de las amenazas que afectan a las IBA es fundamental para actuar a tiempo y garantizar la conservación de estos espacios. 'AvesMaps' supone un importante avance ya que permite integrar la información de una manera sencilla, homogénea y accesible por parte de las personas voluntarias implicadas en la conservación de las IBA", señala el responsable del Programa de Espacios de la organización, Octavio Infante.

Entre las principales funcionalidades de 'AvesMaps', destaca la posibilidad de registrar y actualizar amenazas que afectan a los valores por los que se identificaron las IBA, como cambios en los usos del suelo, infraestructuras, actividades extractivas, contaminación, especies exóticas invasoras o impactos derivados del cambio climático, entre otras.

La aplicación facilita además la localización geográfica de estas amenazas y permite documentar su alcance, intensidad y momento en el que se produce, mejorando la calidad de la información disponible para la toma de decisiones. Toda esta información contribuye a determinar el estado de conservación de cada IBA mediante indicadores reconocidos internacionalmente, lo que permite detectar cambios, identificar prioridades de actuación y evaluar la efectividad de las medidas de conservación implementadas.