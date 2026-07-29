Más de 20.600 personas firman una iniciativa pidiendo un protocolo nacional de rescate animal en catástrofes como fuegos

Archivo - Gatito abandonado - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una ciudadana que perdió a su colonia de gatos en un incendio ha reunido más de 20.600 apoyos en Change.org para exigir al Gobierno de España un Protocolo de Rescate y Protección de Animales en Situaciones de Emergencia.

La iniciativa nace tras el incendio forestal de Les Gavarres de Gerona, donde voluntarios y entidades de protección animal denunciaron actuaciones que habrían "dificultado el auxilio a los animales atrapados por las llamas, incluida la retirada de puntos de agua y alimento habilitados para los supervivientes".

"Los animales también son víctimas de los incendios. No pueden pedir ayuda. No pueden escapar cuando el fuego los rodea. Dependen completamente de nosotros", explica Carolina en la petición, que asegura que tras el incendio se sintieron solos y abandonados: "Tampoco sabemos qué hacer porque para nosotros tampoco hay pautas de actuación. Por eso necesitamos un protocolo, que coordine a todas las partes y que ayude a los animales cuando ocurren emergencias".

La damnificada ha explicado que tenían 38 gatos censados y solo han encontrado dos, "que tuvieron que ser eutanasiados". "El problema que ha hecho mayor el sufrimiento es que no tuvimos ninguna ayuda de la administración y hemos tenido muchos problemas para buscar y encontrar a animales heridos. Sabemos que aún quedan animales que podrían ser auxiliados y no se está haciendo", ha asegurado.

Cada verano, según explican, los incendios forestales arrasan miles de hectáreas en España y dejan atrapados, heridos o deshidratados a animales salvajes, gatos de colonias controladas, animales domésticos y fauna protegida, una realidad que, señalan, "permanece invisible en la respuesta oficial a las emergencias".

"Independientemente de las explicaciones que la Administración deba dar sobre estos hechos, lo que ha quedado en evidencia es una grave carencia: no existen protocolos claros, públicos y específicos para el rescate y auxilio de los animales durante grandes emergencias", denuncian en el texto de la petición.

La recogida de firmas solicita al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la elaboración e implantación de un protocolo que garantice una respuesta "coordinada, eficaz y homogénea" ante incendios forestales, inundaciones, fenómenos meteorológicos extremos y otras catástrofes.

Entre los puntos que solicitan que recoja el protocolo, destacan equipos especializados en rescate animal que trabajen de forma coordinada con Protección Civil, Bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Agentes Medioambientales, veterinarios y entidades de protección animal; el acceso garantizado a agua, alimento y asistencia veterinaria para los animales supervivientes; la regulación de la colaboración con voluntarios y protectoras acreditadas.