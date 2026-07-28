La mejora de la situación de los grandes incendios activos en España permite el fin de las restricciones en varias zonas

Puntos calientes tras el paso del incendio forestal, a 27 de julio de 2026, en Casillas, Ávila, Castilla y León (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La mejora de la situación de los grandes incendios forestales que permanecen este martes activos en España ha permitido que las autoridades pongan fin a las restricciones en varios municipios de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Castellón.

El Ministerio del Interior ha anunciado el fin de la orden de evacuación en ocho municipios de Madrid y otros cinco de Ávila a partir de las 17.00 horas de este martes, así como el cese del confinamiento de otros cuatro entre ambas regiones afectadas por los incendios en el centro del país.

Concretamente, se establece una desescalada de las medidas de seguridad ante el fuego que supondrá realojos en Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo, en el caso de la Comunidad de Madrid.

En el caso de Ávila, se termina la evacuación del realojo esta tarde la evacuación en Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y Navaluenga sur.

Mientras, se levanta el confinamiento en los municipios madrileños de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, excepto en el caso de una serie de urbanizaciones, al igual que en el caso de Navaluenga Centro y Navas del Marqués, en Ávila. Las urbanizaciones donde se mantienen las medidas preventivas son El Encinar del Alberte en el caso de Villa del Prado mientras que en San Martín de Valdeiglesias son Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz.

En el caso de la Comunidad de Madrid, unas 20.000 personas podrán regresar a sus viviendas tras la evolución positiva del gran incendio forestal de la Sierra Oeste.

Por otro lado, en los municipios de Madrid se estima que otras 14.000 personas puedan salir de este confinamiento. Así, se beneficiarán de este levantamiento de las restricciones unos 34.000 madrileños, mientras que otros 21.000 seguirían aún bajo medidas de confinamiento o evacuación.

SITUACIÓN EN ÁVILA y VALL D'UIXÓ

El acceso para los realojos en el caso de Ávila deberá realizarse por la carretera AV-900, a través del puerto de Navalmoral; a Pedro Bernardo, por la CL-501 desde la rotonda de Ramacastañas; a Higuera de las Dueñas y Fresnedilla, por la AV-915; y a Navaluenga, por la AV-P-417, a través de San Juan de la Nava.

No obstante, se mantiene la evacuación preventiva en Sotillo de La Adrada, La Adrada, El Hoyo de Pinares, Piedralaves, Casavieja, Mijares, Casillas, Santa María del Tiétar, Gavilanes, Villanueva de Ávila, Navahondilla y la urbanización La Atalaya (El Tiemblo), así como los confinamientos de Cebreros y El Tiemblo.

Por su parte, la Generalitat Valenciana ha levantado este martes el confinamiento en toda la localidad castellonense de La Vall d'Uixó, afectada por el incendio declarado hace cuatro días, tal y como estaba previsto.

Según ha informado el '112 Comunitat Valenciana', se mantienen las medidas de evacuación y confinamiento en el resto de municipios afectados por el fuego hasta las 23.59 horas de hoy, 28 de julio.

Esta mañana diferentes medios aéreos ya trabajaban por toda la zona para intentar controlar el incendio, han apuntado las mismas fuentes. Por el momento, el fuego tiene un perímetro aproximado de 72 kilómetros y ha calcinado unas 8.500 hectáreas.

TOLEDO SALE DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL

Asimismo, el Ministerio del Interior ha decretado el levantamiento de la declaración de emergencia nacional en la provincia de Toledo activada por los incendios forestales, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la región pasa del nivel operativo 3 al 2.

En Toledo, solo quedaba por levantar las medidas en dos municipios de los once que en principio fueron desalojados, en concreto La Iglesuela del Tiétar y Sartajada.

García-Page, ha señalado que Castilla-La Mancha sale del nivel 3 de emergencia de los grandes incendios de Ávila y de Madrid, "habiendo conseguido objetivamente poner una frontera, una defensa extraordinaria, para evitar que esos incendios vayan al sur".

"Al salir del nivel 3 recuperamos el control, sobre todo nuestros operativos, sobre todo nuestros dispositivos, sobre todo para poder atender con total tranquilidad otros incendios en la provincia de Toledo y en el conjunto de la región", ha afirmado.

Se ha puesto a salvo la provincia de Toledo, "con mínimos daños y sobre todo sin ningún tipo de afección a inmuebles, a núcleos de población", ha afirmado. En el incendio de Guadalajara, se han salvado "todos los núcleos de población y la vida de todo el mundo".

García-Page ha indicado que el Gobierno regional "sigue en guardia", apoyando el incendio de Burgohondo, con efectivos y técnicos en el terreno, y también en el de Madrid, en Robledo de Chavela y en otros destinos. "Es un compromiso de todos y estamos todos afectados por el mismo problema", ha afirmado.

Respecto al incendio de Los Gallardos (Almería), una de las mujeres que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras resultar herida en el fuego ha fallecido este martes, lo que eleva a 14 el número de víctimas mortales por el incendio declarado durante la tarde del 9 de julio.

Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, la paciente ingresó en estado "muy grave", con quemaduras en el 70 por ciento de la superficie corporal, en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital sevillano.

El incendio se declaró durante la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se extendió por terrenos de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas. El fuego también alcanzó la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar.

El Plan Infoca dio por extinguido el incendio a las 21,00 horas del pasado 24 de julio, después de que calcinara unas 5.200 hectáreas.

GOBIERNO DECLARA 211 ZONAS AFECTADAS POR EMERGENCIAS EN 14 CC.AA.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 211 episodios catastróficos, en su mayoría consecuencia de incendios forestales, que se han producido entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 y que han provocado daños en comarcas de catorce comunidades autónomas.

Con esta declaración, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que se comienza a desplegar "todas las ayudas destinadas a los daños personales, también los daños materiales".

"También vías de ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las extensiones de cuotas a la Seguridad Social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas que, evidentemente, iremos poniendo en marcha conforme vayamos haciendo una evaluación mucho más certera de la magnitud de esta catástrofe", ha señalado.

La declaración incluye los incendios originados en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo que motivaron la declaración de emergencia de interés nacional el pasado 23 de julio, la primera vez que se adopta esta decisión en emergencias derivadas de incendios forestales.

También se recoge el incendio que se ha producido recientemente en el municipio castellonense de Vall d'Uixó. En ambos casos, los trabajos de extinción continúan en marcha.

El acuerdo del Consejo de Ministros contempla, además, la zona afectada por el incendio de Los Gallardos, en la provincia de Almería, que ha constituido uno de los episodios de mayor gravedad del periodo, por sus consecuencias personales y materiales, con trece personas fallecidas.