MITECO elige a los cuatro jóvenes que se integrarán en la delegación española de la próxima Cumbre del Clima. - MITECO

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha elegido a los cuatro jóvenes que se integrarán en la delegación española que participará en la próxima Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP31), que tendrá lugar en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre, según ha anunciado este martes.

Lo ha hecho en el marco de la iniciativa Generación Clima COP31, que este año celebra su quinta edición. Este programa está impulsado por la Fundación Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático (ambos dependientes de Transición Ecológica) y cuenta con la colaboración del Consejo de la Juventud de España.

El grupo de jóvenes elegido está compuesto por una riojana que cursa un doble grado en ciencias ambientales y políticas públicas, un gallego graduado en ciencias ambientales con experiencia en divulgación científica, una leonesa graduada en economía con formación específica en economía del cambio climático y política climática global y una catalana graduada en ciencias ambientales e investigadora en formación en el ámbito de la transición energética.

En la COP31, tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las dinámicas de las negociaciones internacionales sobre cambio climático, compartir sus propuestas y participar activamente en las actividades previstas durante la Cumbre. Por otro lado, disfrutarán de una beca de formación durante los cuatro meses previos en los que tomarán parte en distintas actividades formativas y de participación organizadas por la Fundación Biodiversidad, en colaboración con la Oficina Española de Cambio Climático y el Consejo de la Juventud de España.

"A través de esta iniciativa, MITECO refuerza su compromiso con una transición ecológica justa e inclusiva y reconoce el papel fundamental de las nuevas generaciones en la lucha contra el cambio climático y en la construcción de un futuro más sostenible", ha destacado Transición Ecológica.