Escultura "El esqueleto del cambio climático" ubicada en la fachada del MNCN. - J.M CAZCARRA

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y Tangible Data han lanzado un curso gratuito de especialización en mediación climática y datos tangibles que se impartirá entre enero y marzo de 2027. El plazo de inscripción del curso, dirigido a profesionales de la educación y la divulgación, abre este jueves 19 de noviembre.

Los asistentes del programa formativo aprenderán a convertir datos científicos reales sobre el cambio climático en experiencias sensoriales, según ha detallado el MNCN, y estará dividido en seis laboratorios prácticos sobre inteligencia artificial (IA), fiscalización, sonificación, dramaturgia, gamificación y danza.

La formación durará un total de 24 horas, divididas en 4 horas por cada laboratorio, y seguidas de una práctica de 40 minutos en el aula, donde cada participante explicará y documentará su actividad. Además, podrán elegir entre dos modalidades de participación: el programa completo o laboratorios independientes, ambos con plazas limitadas a 30 personas por sesión.

En este sentido, el MNCN ha indicado que, aunque se recomienda experiencia previa en educación, divulgación, diseño o ciencia de datos, no se requieren conocimientos de programación.

Para acceder al programa, se realizará una selección de candidaturas en la que se valorará, han subrayado, la "motivación" y capacidad para desarrollar las actividades en el aula tras el taller.

El objetivo del curso, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), es dotar a los participantes de herramientas prácticas para contar el clima desde los datos, pero sin "perder de vista" su fuente y rigor científico, según ha explicado el MNCN.

En este sentido, la vicedirectora de Comunicación y Cultura Científica del MNCN-CSIC, Pilar López García-Gallo, ha declarado que para que la ciencia "impacte" en la sociedad, debe ser "accesible". "Traducir y transformar los datos climáticos en experiencias visuales y sonoras, entre otras, nos va a permitir superar las barreras de los gráficos convencionales. Con este proyecto y mediante la unión del arte, el juego y la tecnología, conseguiremos que diferentes colectivos comprendan los retos del cambio climático de una forma participativa, cercana e inclusiva", ha precisado.

La fecha límite para el envío de solicitudes será el próximo 15 de diciembre a las 23.59 horas, y quienes cursen el programa completo obtendrán un certificado del MNCN-CSIC y Tangible Data.