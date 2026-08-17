Mónica García rechaza la prórroga a Almaraz pero lo enmarca dentro de las "discrepancias sanas" dentro del Gobierno

Archivo - Vista de la central nuclear de Almaraz. - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado la prórroga de la central nuclear de Almaraz, aunque ha circunscrito las diferencias con su socio de Gobierno a "discrepancias sanas" en un ejecutivo de coalición.

"No lo comparto y creo que los partidos que forman parte de la coalición no la compartimos (la prórroga)", ha asegurado García en una entrevista en TVE recogida por Europa Press al se preguntada por la ampliación hasta 2030 de la vida útil de Almaraz pero ha recordado que en el ejecutivo de coalición no es la primera vez que se producen diferencias.

"Podemos discrepar tranquilamente y hemos discrepado en el pasado con el tema de la vivienda que es un tema nuclear para nosotros", ha argumentado la ministra y dirigente de Mas Madrid, quien ha asegurado comprender que "hay decisiones basadas en análisis técnicos". "Somos un gobierno de coalición y también respetamos las decisiones sabiendo o entendiendo que están tomadas en base a criterios técnicos" que, según ha admitido, no conoce "en profundidad".

En este sentido, García ha reconocido no poder "analizar en profundidad cuáles son esas justificaciones, ni si son suficientes o no", pero ha recordado que este Gobierno "ha apostado desde hace muchos años ir poniendo en el foco las energías renovables para poder solucionar los problemas y que han hecho que éste sea un país ahora a la vanguardia no solo con las facturas eléctricas más bajas, sino de lucha contra el cambio climático".