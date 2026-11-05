ONG animalistas piden a los partidos el fin de la protección de los toros, de las jaulas y rebaja del IVA veterinario

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones AnimaNaturalis, Compassion in World Farming (CIWF), Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) y Observatorio de Bienestar Animal (OBA) han presentado este jueves 5 de noviembre la campaña 'Agenda Animal 29', en la que piden a los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del 29 de noviembre incluir a los animales en sus programas electorales, con medidas como el fin de la protección a la tauromaquía, la rebaja del IVA veterinario y ganadería sin jaulas, entre otras.

En rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados, las organizaciones convocantes han presentado un decálogo de 10 medidas concretas al respecto, desarrolladas en un dossier con más de 40 medidas con su "respaldo científico y precedentes en España o en otros países de la Unión Europea", como han puntualizado.

Así, han reclamado que no haya "protección ni fomento estatal de la tauromaquia", por lo que piden derogar la ley que la declara patrimonio cultural; además de prevenir el abandono animal, con financiación para ayuntamientos y entidades, junto con un marco estatal de protección "claro y sin exclusiones", completando la Ley 7/2023 sin rebajar la protección.

También han pedido "proteger el vínculo" entre las personas y sus animales de compañía, con la rebaja del IVA veterinario y una deducción en el IRPF; establecer una ganadería sin jaulas, "con apoyo a la transición y un fondo nacional"; llevar a cabo una protección específica para los animales acuáticos, incluida la prohibición de la cría comercial de pulpos; o impulsar que haya menos sufrimiento en la cría, el transporte y el sacrificio, con fecha para el fin del sacrificio sistemático de pollitos macho y de la alimentación forzada para el foie gras, y cierre programado de las granjas peleteras.

Asimismo, abogan por una información "veraz" y competencia leal en la cadena alimentaria, así como que se lleve a cabo ciencia sin animales. En el caso de la fauna silvestre, reclama menos cautividad y menos muertes evitables, con el fin progresivo de la cría y el mantenimiento de cetáceos, grandes simios y elefantes en cautividad.

Ante los medios, el director del OBA, José Luis Murillo, ha precisado que estas peticiones serán entregadas a todos los partidos con representación en el Congreso en reuniones que, como ha apostillado, "ya se están celebrando".

Sobre las medidas, ha recordado que "España es el mayor productor acuícola de la UE y, aún así, peces y pulpos apenas tienen normas de bienestar, y en tierra, los animales siguen viajando durante horas sin garantías suficientes". "Son problemas con solución viable: basta con decidirse a resolverlos en la próxima legislatura", ha solicitado.

Murillo también ha aclarado que, con esta campaña, no piden el voto para ningún partido en concreto, si no que piden "el apoyo de los partidos con la inclusión de estas medidas en sus programas y de la ciudadanía mediante la firma del decálogo en su página web".

De este modo, cada candidatura podrá responder 'Sí', 'Parcialmente' o 'No' a cada compromiso. Las respuestas literales y una tabla comparativa, sin puntuaciones, se publicarán en la web de la campaña a medida que cada partido respona a las medidas.

Respecto a la tauromaquia, la directora de AnimaNaturalis, Aïda Gascón, ha lamentado que "mientras una ley estatal siga declarando patrimonio cultural un espectáculo basado en el sufrimiento de los animales, el Estado seguirá protegiéndolo". Por ello, la agenda plantea derogar la Ley 18/2013 para que cada comunidad pueda decidir, que el Estado deje de financiar y promocionar la tauromaquia y proteger a los menores.

"El año pasado la iniciativa legislativa popular 'No es mi cultura' consiguió reunir más de 715.000 firmas, de las cuales más de 664.000 fueron validadas. Esta cifra indica claramente que la ciudadanía quiere que la tauromaquia deje de estar protegida y promocionada por el Estado, así que nos parece que en absoluto es un tema secundario o menor y que debería, por supuesto, formar parte del debate parlamentario", ha concluido la coordinadora de Campañas en AnimaNaturalis, Cristina Ibañez.

OTRAS MEDIDAS: PROTEGER LA FAUNA MEDIDA Y ELIMINAR LAS JAULAS

Entre otras demandas, la Agenda Animal 29N insta a que los viajes de animales sean más estrictos, eliminar de forma progresiva la exportación de animales vivos a terceros países, realizar un control efectivo del aturdimiento en los mataderos y, para los animales acuáticos, requisitos de bienestar propios, aturdimiento eficaz y la prohibición de la cría comercial de pulpos.

La asesora legal de FAADA, Sandra Vega, ha puesto el foco en el abandono animal y ha subrayado que, solo el año pasado, 285 animales ingresaron en centros de protección, por lo que ha hecho un llamamiento a la "necesidad" del desarrollo del reglamento de la ley de protección animal que lleva sin implementarse correctamente "tras tres años".

Vega ha cuestionado que España sea el país de Europa con mayor número de cetáceos en cautividad y de delfinarios en activo, algo que ha calificado de "vergüenza", y ha insistido en la "necesidad" de una reforma de la ley de Zoos para finalizar la interacción con los animales en cautividad.

En la misma línea, la portavoz de CIWF, Jeanette Cruz, ha considerado que las jaulas son uno de los "principales problemas" estructurales de la ganadería intensiva en Europa. "Cada año en la Unión Europea se crían en jaulas más de 300 millones de animales y solo en España más de 86 millones", ha precisado Cruz, que ha trasladado la petición de que se establezca por norma que la Administración pública tenga que adquirir exclusivamente huevos y ovoproductos libres de jaulas a partir de 2027.

Al respecto, la directora de CiWF Italia y portavoz del Comité de Ciudadanos promotores de la ICE 'End The Cage Age', Annamaria Pisapia, ha insistido en que "España debe llegar con tiempo y ayudas, no con prisas y por tanto, que es crucial que las candidaturas apoyen la eliminación progresiva del uso de jaulas en la UE, una hoja de ruta nacional con fechas por especie, un fondo de transición y huevos y ovoproductos libres de jaulas en la compra pública".