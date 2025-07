ONG aplauden que la Corte Internacional avisa a los Estados de que es "ilícito" no cumplir con obligaciones climáticas

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

ONG han aplaudido la resolución emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal del mundo con sede en La Haya, en la que avisa a los Estados de que es "ilícito" que no cumplan con sus obligaciones respecto al cambio climático.

La Corte Internacional de Justicia ha declarado que el cambio climático es un "riesgo universal" existencial, causado "inequívocamente" por la actividad humana. El principal órgano judicial de las Naciones Unidas ha fallado también que los Estados miembros tienen el "deber" de prevenir el cambio climático.

En una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático emitida este miércoles, recogida por Europa Press, recuerda que los Estados tienen que adoptar medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático.

La Corte Internacional de Justicia advierte de que la violación de cualquier obligación respecto al cambio climático "constituye un hecho internacionalmente ilícito que acarrea la responsabilidad del Estado infractor, quien debe continuar cumpliendo la obligación incumplida".

Para Greenpeace, esta decisión "representa un hito en la protección de la población afectada por la crisis climática , al reforzar las responsabilidades de los Estados más allá de lo dispuesto en el Acuerdo de París e incorporar nuevas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos".

La ONG considera que la resolución realiza "afirmaciones trascendentales", como que el incumplimiento del Protocolo de Kioto es un acto internacionalmente ilícito, o que las contribuciones nacionales a la reducción de emisiones no son discrecionales, sino que deben contribuir al objetivo legalmente vinculante de conseguir un aumento global de la temperatura de 1,5º C.

"Los Estados ya no pueden seguir eludiendo sus obligaciones climáticas, y los contaminantes deben pagar por los daños que han causado. A partir de este momento, los tribunales nacionales deben aplicar esta doctrina internacional, haciendo que tanto Gobiernos como empresas rindan cuentas", ha declarado la abogada de Greenpeace España Lorena Ruiz-Huerta.

Desde WWF han celebrado que "histórica" opinión consultiva, aunque no es vinculante, tiene "una considerable autoridad jurídica y moral y proporciona parámetros clave para interpretar las responsabilidades jurídicas".

Así, el director mundial de Clima y Energía de WWF, Manuel Pulgar- Vidal, ha declarado que "esta decisión aporta la claridad jurídica que el mundo estaba esperando.

En sus palabras, el Tribunal ha reconocido "acertadamente" que la crisis climática es una preocupación común de la humanidad y que un medio ambiente sano es la base de la salud y el bienestar de las personas.

"Esta opinión consultiva podría tener implicaciones de gran alcance para los Estados, tanto para las decisiones nacionales, como para las futuras acciones legales para el cumplimiento de sus obligaciones climáticas, así como para garantizar la integridad de la naturaleza y los ecosistemas", ha agregado Pulgar-Vidal.

También ha valorado esta resolución Ecologistas en Acción, que ve este dictamen "como parte de una cadena de victorias legales recientes (como las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de las KlimaSeniorinnen, la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la opinión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar) que coinciden en una dirección clara: los Estados tienen obligaciones jurídicas exigibles para proteger el clima y garantizar los derechos humanos, ahora y para las generaciones futuras".

"La CIJ no determina responsabilidades concretas en esta fase consultiva, pero deja claro que los Estados que no adoptan políticas climáticas alineadas con el Acuerdo de París y las obligaciones consuetudinarias están violando el derecho internacional. Esta no es solo una llamada de atención, es un obligatorio. Y como sociedad civil, vamos a utilizarlo", ha manifestado Irene Rubiera, activista del Área Jurídica de Ecologistas en Acción.

Para Oxfam Intermón, el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el clima "es una herramienta poderosa para exigir cuentas a los países".

La organización "se enorgullece de haber apoyado a jóvenes defensores del clima del Pacífico y de otros lugares que valientemente llevaron su lucha por la justicia desde un aula en Vanuatu hasta el tribunal más importante del mundo": "Hoy lograron una gran victoria para el mundo".

Este fallo, según recalca Oxfam, "eleva los compromisos climáticos nacionales en todo el mundo al confirmar que los países deben reducir las emisiones lo suficiente para proteger los derechos universales a la vida, la alimentación, la salud y un medio ambiente limpio".

"Todos los países, en particular los ricos, deben ahora reducir sus emisiones más rápidamente y eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Los países ricos deben aumentar su financiación a los países del Sur Global para ayudarles a reducir las emisiones y proteger a sus poblaciones de daños pasados y futuros. Esto no es una lista de deseos, es derecho internacional", asevera.

Amnistía Internacional también considera que el dictamen "es un hito para la justicia climática y la rendición de cuentas". "La CIJ ha dejado claro que no puede garantizarse el pleno disfrute de los derechos humanos sin la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente", sentencia.

En este sentido, destaca que el más alto tribunal del mundo subraya que los Estados "tienen el deber de actuar ahora, regular las actividades de los agentes privados y cooperar para proteger a las generaciones actuales y futuras ya los ecosistemas del empeoramiento de los efectos del cambio climático inducido por el hombre".

"Este dictamen sin precedentes reforzará los cientos de litigios climáticos en curso y futuros en todo el mundo, en los que la gente busca justicia por los medios de subsistencia arrebatados y los daños causados por los grandes contaminantes", asegura Amnistía Internacional.