PACMA tacha de "chapuza" el proyecto para modificar el Código Penal en materia de maltrato animal

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista (PACMA) ha tachado de "chapuza" el proyecto de la Dirección General de Derechos de los Animales para la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal ya que considera que está basado en "cambios desatinados" y no se cumplen las "promesas de aumento de penas".

La formación ha asegurado haber tenido acceso a un documento que sería el Anteproyecto de Ley Orgánica en cuestión, cuyo contenido indicaría que la reforma proyectada "sólo supondría un aumento de 6 meses de la pena de prisión" y, concretamente, "en los casos de maltrato con resultado de muerte del animal, de los 18 meses de prisión previstos como máximo en la actualidad, se pasaría a 24 meses".

Según la asesora jurídica de PACMA, Eva Ramos, esto "quiere decir que los maltratadores de animales seguirían sin pisar la cárcel" porque el Código Penal permite a los jueces o tribunales dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores, justamente, a dos años.

De este modo, la situación "empeoraría" en estos casos, pues en la actualidad, para que los jueces o tribunales puedan suspender estas penas, deben hacerlo mediante resolución motivada.

Para ello deben valorar las circunstancias del delito cometido, las del penado, sus antecedentes, su conducta posterior y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas. Es condición necesaria, entre otras, que el condenado no sea reincidente, ha explicado la formación en un comunicado.

Además, PACMA ha lamentado que en el documento que ha obtenido se indica que "el juez o tribunal podría elegir entre imponer una pena de prisión o una de multa, directamente, sin necesidad de valorar todo lo anterior" y "se mantiene como un delito de resultado material, siendo necesario que el animal sufra lesiones o muerte".

"No son pocos los casos de animales maltratados que no han muerto ni sufrido lesiones, como perros tirados en pozos que, inesperadamente, no presentaban lesiones y habían sobrevivido a las caídas y a los días que habían permanecido en esas condiciones, mientras sus agresores no han podido ser condenados", ha advertido al respecto.

En este sentido, la asesora jurídica de la formación ha subrayado sus propuestas al Gobierno para que se incluyera un tipo básico que "no requiera de un resultado de lesiones", mientras que causar lesiones que menoscaben la salud de los animales se convirtiera en un tipo agravado, "de manera que el maltrato, en los casos en los que no provoque lesiones o no cause la muerte, no quede impune como hasta ahora".

Por otro lado, PACMA ha criticado la fórmula propuesta de "animal vertebrado" que "dejaría a animales tan sensibles e inteligentes como, por ejemplo, los pulpos, completamente desamparados frente al maltrato". Al respecto, ha avisado que esto supone "preocupación extra" del destino de estos animales en asuntos de actualidad como la granja de pulpos que Nueva Pescanova pretender abrir en Gran Canaria.

Asimismo, PACMA ha asegurado que, según el documento, "la pena de multa en relación al abandono de animales en condiciones de peligro para su vida o integridad, se mantendría en un máximo de solo seis meses".

"ENGAÑADOS Y ESTAFADOS"

"Nos sentimos engañados y estafados por un Gobierno que prometió una reforma efectiva contra el maltrato animal, con penas contundentes y, en especial, por el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, pues, durante la reunión que mantuvimos con él hace menos de un mes nos informó de que las penas se elevarían hasta los seis años cuando se lo preguntamos expresamente", ha censurado ante ello.

Por último, la formación ha afeado que la Dirección General de Derechos de los Animales esté siguiendo "dinámicas poco convencionales" en la publicación de sus proyectos y ha instado a "no desperdiciar ni una oportunidad" para proteger a los animales en España.

"Desde PACMA continuaremos luchando por que las penas sean penas realmente efectivas, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que este despropósito de reforma no quede así", ha concluido el partido.