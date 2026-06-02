El príncipe Alberto de Mónaco destaca el papel de España en materia de sostenibilidad y la "fortaleza de su ciencia"

Elpríncipe Alberto II de Mónaco preside el acto de celebración del 10º Aniversario de la FP2 en España, con un encuentro en IE University sobre colaboración e innovación para avanzar en sostenibilidad - FPA2 EN ESPAÑA Y FUNDACIÓN IE

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El príncipe Alberto II de Mónaco ha destacado este martes el papel de España en materia de sostenibilidad, así como su compromiso con la acción medioambiental por "sus energías renovables, su cuidado de los ecosistemas y la fortaleza de su ciencia".

La Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco en España ha celebrado su décimo aniversario con el encuentro 'Liderando el futuro desde la colaboración', una jornada organizada en la sede de IE University en Madrid y centrada en el papel de la cooperación entre instituciones, empresas, fundaciones y emprendedores para acelerar soluciones frente a los grandes desafíos globales de sostenibilidad.

Durante su intervención, Alberto de Mónaco ha afirmado que España se sitúa "entre los países líderes de Europa en acción medioambiental, gracias a sus energías renovables, su cuidado de los ecosistemas y la fortaleza de su ciencia".

Asimismo, ha recordado que la "rama española" de la Fundación se creó hace una década por la "convicción compartida" de que "el medio ambiente no es un asunto más entre muchos" ni que deba quedar "en manos de un puñado de especialistas".

"Nuestra relación con el mundo natural determina todo lo que hacemos: cómo producimos, cómo viajamos, cómo construimos y cómo vivimos", ha añadido.

Por otro lado, el príncipe de Mónaco ha subrayado el cambio de mirada del mundo empresarial hacia la sostenibilidad, resaltando que el medio ambiente ha pasado de ser considerado "un coste" a "una oportunidad para la innovación, el crecimiento y la reinvención".

Durante el acto también ha intervenido el vicepresidente de la IE Foundation de la IE University, Gonzalo Garland, quien ha señalado que "la educación es la herramienta más poderosa para transformar la sociedad".

Así, ha afirmado que la colaboración de IE Foundation con la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco "refleja una visión compartida": "Empoderar a la próxima generación de líderes para que conviertan la sostenibilidad en acciones concretas y en motor de impacto positivo para el planeta".

IMPULSAR Y ACELERAR LA SOSTENIBILIDAD

El acto ha acogido la celebración de la mesa redonda 'La importancia de la colaboración para impulsar y acelerar la sostenibilidad', un debate de alto nivel en el que representantes de grandes corporaciones, fundaciones y empresas han analizado cómo la colaboración intersectorial puede convertirse en una herramienta clave para avanzar en sostenibilidad, educación, tecnología, inversión y desarrollo económico, favoreciendo respuestas más sólidas, eficaces y sostenibles ante los desafíos futuros.

En este sentido, Juan Naya, CEO de ISDIN, ha puesto de relieve el valor de la acción colectiva: "Aunque de forma individual podemos lograr avances, es trabajando juntos como conseguimos un impacto mayor. La educación es clave para impulsar la acción y construir una sociedad preparada para afrontar los desafíos del futuro".

Por su parte, la directora del Grupo Español para el Crecimiento Verde, Carmen Navarro, ha incidido en la necesidad de reforzar la cooperación entre todos los actores implicados, afirmando que "el crecimiento verde y sostenible es esencial para el progreso, y el reto actual pasa por acelerar la implementación de soluciones a través de la colaboración entre gobiernos, empresas, academia y sociedad civil".

DIEZ AÑOS DE ACCIÓN Y COMPROMISO EN ESPAÑA

Desde la creación de su delegación española en 2016 con Carol Portabella como presidenta, la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco en España ha desarrollado una labor continuada orientada a impulsar y dar visibilidad a iniciativas vinculadas con la protección de la biodiversidad, la conservación marina, la lucha contra el cambio climático y la promoción de modelos de desarrollo sostenible adaptados al contexto actual.

En palabras de Portabella, "la sostenibilidad sólo puede construirse desde la colaboración y el compromiso compartido". Por ello, ha apostado por "generar espacios capaces de conectar a jóvenes, empresas, instituciones y sociedad civil para transformar la conciencia en acción y avanzar hacia un modelo de futuro más equilibrado y responsable".

A lo largo de esta década, la FPA2 ha consolidado en España un modelo de actuación basado en el diálogo, la cooperación y la construcción de alianzas de largo recorrido, reforzando el vínculo entre innovación, sostenibilidad e impacto positivo como ejes fundamentales para afrontar los retos del futuro.