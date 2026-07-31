Protección Civil mantiene la alerta por ola de calor hasta hoy y pide "máxima precaución" ante el peligro de incendios

Vista del incendio - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mantiene la alerta por ola de calor hasta este viernes 31 y pide "máxima precaución" ante el peligro de incendios forestales.

La AEMET ha emitido un aviso especial por la ola de calor que afecta al país desde este miércoles y que finaliza este viernes, coincidiendo con el final del mes de julio, dos días antes de lo previsto por la AEMET al inicio del episodio.

Así, este viernes la ola de calor afectará a los valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro y las depresiones del noreste.

Durante esta semana, una dorsal de bloqueo se ha extendido desde el norte de África hasta Centroeuropa, de forma que están predominando las altas presiones sobre el Mediterráneo occidental, favoreciendo la estabilidad y los cielos despejados.

En combinación con la insolación propia de esta época del año, España está teniendo ascensos significativos de las temperaturas, alcanzando valores muy elevados, especialmente en valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del nordeste y valles pirenaicos.

La AEMET ha advertido de "un nivel de peligro importante o incluso extraordinario" durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas.

El nivel de peligro de incendio continuará siendo elevado, dificultando las labores de extinción, debido a las altas temperaturas, el viento de componente sur, localmente racheado, y la baja humedad generalizada. Además, es posible que se desarrollen tormentas a final de la semana.

Este viernes, se espera la entrada de una masa fresca desde el norte que producirá descensos térmicos, afectando al área Cantábrica, cauce alto y medio del Ebro y meseta norte y centro peninsular.

En este sentido, la AEMET prevé que desciendan los umbrales de aviso en estas zonas, esperando superar los 38 grados (ºC) en el cauce medio-bajo del Ebro, depresiones del noreste y valles pirenaicos.

Por el contrario, se esperan ligeros ascensos en prelitorales de Alborán y extremo suroeste, de forma que se pueden alcanzar los 40-42 grados en el valle del Guadalquivir, cuenca del Genil e interior del sureste. Por otro lado, durante este día hay posibilidad de que se desarrollen tormentas en el entorno de Pirineos y sur de la Ibérica.

Durante el sábado, la zona de mayor afectación será la vertiente atlántica de Andalucía y la cuenca del Genil, donde se alcanzarán los 40-42 ºC.

Sin embargo, en buena parte del tercio oriental peninsular se producirán descensos debido al flujo fresco del Mediterráneo; que serán ligeros pero suficientes para no alcanzar el nivel naranja de aviso y, por lo tanto, es probable que para este día ya no se cumplan las condiciones de aviso especial de ola de calor.

A partir del mediodía del domingo, el acercamiento de una vaguada desde el oeste traerá un cambio de masa de aire generalizado, que hará descender las temperaturas primero en el cuadrante suroccidental y el lunes en toda la Península y Baleares, alcanzando unos valores térmicos más propios de estas fechas.

En Canarias, el progresivo descenso de la capa húmeda, que, sumado al ambiente cálido y estable, dará lugar a ascensos marcados de temperatura, con calima por encima de esta capa.

Así, las temperaturas permanecerán con valores muy elevados en zonas poco ventiladas de las vertientes sur de las islas, sin alcanzar las condiciones de aviso especial, superando los 37-39ºC en el sur de Gran Canaria, así como 34-37ºC en Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

Ante las altas temperaturas, Protección Civil recomienda limitar la exposición al sol; mantenerse en lugar bien ventilado; ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas; beber frecuentemente agua o líquidos; vestirse con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza; evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día; e interesarse por las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas.

Para prevenir incendios forestales, recomienda prestar especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos; y evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol, ya que las negligencias "provocan gran parte de incendios forestales".

También insta a no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos; y a acampar sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.

"Si descubre el fuego en su inicio, avise al 112 inmediatamente. En caso de verse sorprendido por un incendio, evite penetrar en el monte o bosque. Vaya siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. En caso de emergencia por incendio forestal, atienda siempre las indicaciones de las autoridades competentes", añade Protección Civil.