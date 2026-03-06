Un proyecto de CSIC permite identificar las zonas más favorables para el cultivo sostenible de ostras en Benín (África)

Trabajos del equipo del proyecto en la laguna costera de Benín. - IEO-CSIC

Un proyecto de cooperación científica internacional llevada a cabo por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha permitido identificar las zonas y periodos más favorables para el cultivo sostenible de la ostra Crassostrea tulipa en la laguna costera del sur de Benín. La investigación, financiada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través del programa de cooperación I-COOP, ha dado la posibilidad de avanzar de forma significativa en el estudio del ciclo vital de esta especie.

"Hemos podido definir calendarios óptimos de captación de semilla, identificar zonas prioritarias para el cultivo y orientar estrategias de acuicultura más sostenibles, contribuyendo así a reducir la presión sobre las poblaciones naturales de ostra", ha señalado Mª Carmen García Martínez, investigadora del CSIC en el Centro Oceanográfico de Málaga y responsable del proyecto.

De la iniciativa han partido dos artículos científicos en revistas internacionales, uno de ellos un trabajo publicado 'Frontiers in Marine Science'. En esta publicación se ha presentado el primer estudio detallado sobre la dinámica y dispersión larvaria de Crassostrea tulipa de un ciclo anual completo en esa laguna costera. En concreto, se ha analizado la abundancia, supervivencia y distribución espacial de los distintos estadios larvarios de la especie, así como su relación con factores ambientales como la salinidad, la temperatura o la transparencia del agua.

De acuerdo con el CSIC, los resultados revelan la existencia de un periodo principal de reproducción entre los meses de diciembre y abril --lo que coincide con la estación seca-- e importantes diferencias entre las zonas de producción estudiadas. Mientras algunas áreas muestran una elevada producción de larvas, otras ofrecen condiciones más favorables para su desarrollo hasta estadios avanzados, un aspecto clave para el éxito del cultivo.

Asimismo, el trabajo identifica además la salinidad como uno de los factores ambientales determinantes en el éxito reproductivo de la especie. García ha destacado que el cultivo de la ostra Crassostrea tulipa es la base de la economía local, participada principalmente por mujeres.

Con esta iniciativa, han conseguido capacitar y formar a personal del Institut de Recherches Halieutiques et Océanologiques du Bénin (IRHOB) para la monitorización de variables ambientales clave para la actividad. "Nuestra intención es continuar con esta colaboración a través de proyectos de capacitación e investigación", ha destacado.

Además, el CSIC ha especificado que las actividades desarrolladas han comprendido dos estancias del investigador beninés Yaovi Zounon en el Centro Oceanográfico de Málaga, así como la visita de la investigadora del IEO-CSIC Francina Moya a la Universidad de Abomey-Calavi y al IRHOB Fruto de esta colaboración, el experto defendió en diciembre de 2025 su tesis doctoral en la Universidad de Abomey-Calavi, centrada en el reclutamiento y crecimiento de Crassostrea tulipa en la laguna costera de Benín.