Un proyecto europeo pretende desarrollar un alimento sostenible a partir de espinas y piel de pescado

Publicado 16/05/2019 12:41:50 CET

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto europeo coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pretende desarrollar un alimento de origen marino sostenible listo para el consumo, a partir de la utilización de descartes de la pesca, de algas y de otros ingredientes obtenidos a partir del pescado, como la piel, las espinas o residuos de músculo.

Con el nombre de 'Seafood Age', este proyecto abarcará toda la cadena de valor alimentaria, desde la pesca hasta el envasado y el etiquetado del producto.

Este proyecto nace a raíz de la norma comunitaria que prohíbe que los peces capturados no deseados sean tirados por la borda (los denominados descartes, bien por no estar sujetos a cuota, por no cumplir con el tamaño legal o no ser comercialmente atractivos para la industria). Se trata de una norma que entró en vigor el 1 de enero de 2016 pero con el objetivo de ir introduciéndose de forma progresiva y por pesquerías.

"Antes se podía hacer algún aprovechamiento, pero normalmente había mucho desperdicio y muchos productos que se pescaban que no eran objetivo de la pesca se devolvían al mar", explica a Europa Press la investigadora Eva Balsa-Canto, del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo. Es en este Instituto donde los socios del proyecto, financiado por el programa europeo 'Interreg Atlantic Area' con dos millones de euros, se reunieron el martes para presentar el proyecto.

El alimento que se pretende obtener con esta iniciativa coordinada por el CSIC es lograr un envejecimiento saludable, pues "los alimentos marinos ofrecen nutrientes esenciales para una dieta saludable, pero no siempre son accesibles", según indica Eva Balsa-Canto. "El envejecimiento de la población supone un gran reto socio-económico, y para que sea saludable requiere una dieta adecuada", añade.

Por ello, "el proyecto 'Seafood Age' adoptará la economía circular para elaborar alimentos marinos orientados a un envejecimiento saludable, para producir nuevos eco-envases y generar una etiqueta inteligente para lograr una máxima calidad y seguridad, y una mínima pérdida de alimentos", detalla la investigadora.

El proyecto cuenta con la participación de 14 socios y 6 asociados de varios países: España, Portugal, Francia, Reino Unido e Irlanda.