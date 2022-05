Proyecto LIBERA busca voluntarios para acabar con los residuos abandonados en el VI '1m2 contra la basuraleza' el 11-J

Archivo - La Reina Doña Sofía (c) participa en la campaña '1m2 por las playas y los mares' del proyecto Libera con motivo del Día Internacional de la Limpieza de las Playas. En Rincón de la Victoria (Málaga, Andalucía, España), a 19 de septiembre de 2020.

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Proyecto Libera, la iniciativa ambiental de Ecoembes y SEO/BirdLife, busca voluntarios contra el abandono de residuos en la naturaleza en la VI edición de su campaña '1m2 contra la basuraleza' que se celebrará el próximo 11 de junio en toda España.

La iniciativa, cuyo lema este año es 'Estés en el punto en el que estés', lo importante es estar" está abierta a cualquier persona que puede crear su propio punto de recogida de basuraleza a través de la web proyectolibera.org o bien unirse a uno de los puntos que ya ha creado la organización.

En 2021 participaron más de 11.000 voluntarios en 1.100 espacios naturales en toda España para contribuir a luchar contra el abandono de residuos en la naturaleza, un problema no solo estético sino ambiental. De hecho, un estudio elaborado por More Than Research para LIBERA en el V Observatorio de la basuraleza, el 67 por ciento de los españoles cree que el principal motivo por el que se tiran residuos a la naturaleza es la despreocupación.

No obstante, esa misma encuesta concluye que la primera reacción de los ciudadanos al ver basura abandonada en la naturaleza es recogerla, aunque la hayan abandonado otros, siete puntos más que hace un año.

Así, personas, empresas, entidades y asociaciones interesadas en unirse a la sexta edición pueden hacerlo creando y coordinando un punto de recogida en cualquier espacio natural de España hasta el 5 de junio; inscribiéndose en alguno de los puntos ya creados, hasta el 10 de junio; o bien, difundiendo la campaña a través de las redes sociales y el hashtag #Libera1m2.

Un año más la Reina doña Sofía se sumará a uno de los puntos de recogida de naturaleza en esta sexta edición en la que Proyecto Libera contará con la colaboración de otras entidades como Oceánidas, Cruz Roja, Hombre y Territorio o Adenex. A la cita también acudirán entidades sociales, ayuntamientos, centros educativos, o empresas, que colaborarán con la gran recogida de residuos.

Para el coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife, Miguel Muñoz, es un "orgullo" ver como cada año son más los colectivos y ciudadanos que participan en la convocatoria anual y considera "fundamental" que la sociedad se conciencie sobre la verdadera amenaza que supone la basuraleza y del grave impacto que genera en los espacios naturales.

En la misma línea, la coordinadora de Proyecto LIBERA en Ecoembes, Sara Güemes, ha destacado que según el V Observatorio de la Basuraleza, la mayor parte de los españoles piensa que la responsabilidad de que haya basuraleza en nuestros entornos es de todos. "Aunque no sea tu basura, sí es tu problema", ha asegurado Güemes que anima a los ciudadanos a participar en la nueva edición y poner un granito de arena para concienciar en que se puede ser parte de la solución de este "gran problema ambiental".

En la edición de 2021 los más de 11.000 'héroes' LIBERA recogieron 114 toneladas de residuos abandonados en entornos terrestres, fluviales y marinos de todas las provincias españolas.

En esa quinta edición, se contó también con la colaboración de organizaciones y asociaciones locales (320 puntos), ayuntamientos (223), particulares (183), empresas (138) centros educativos (53), administraciones autonómicas (49) y otros colectivos (64).