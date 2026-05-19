PwC aboga por un mix energético que combine energía renovable con nuclear para atender al crecimiento de la demanda

Archivo - Torre de PwC en España, en Madrid (España), a 22 de febrero de 2021. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consultora PwC ha publicado un informe en el que defiende que un mix energético que combine energías renovables con energía nuclear ofrece "el escenario ideal" para atender el crecimiento de la demanda y asegurar una industria competitiva, al garantizar precios bajos de la electricidad y seguridad en el suministro.

El documento, elaborado a partir de datos de Red Eléctrica de España (REE) y análisis propios, concluye que "la nuclear no ha frenado el ritmo de desarrollo renovable", cuyas dificultades se explican, según el informe, por los procesos de permisos, las limitaciones de las redes eléctricas y la falta de demanda en horas solares.

Asimismo, una de las conclusiones es que "el cierre nuclear no supone una solución" al reto de integración renovable. "El desarrollo renovable necesario requiere más electrificación, más almacenamiento y más inversión en redes. El cierre nuclear no supone una solución, además encarece la factura eléctrica y aumenta las emisiones", añade al respecto.

El estudio señala que "la nuclear compite en el mercado como una tecnología más". "En horas de alta generación renovable es desplazada por generación renovable más barata, y durante el resto de horas entra en el mercado desplazando ciclos combinados y reduciendo el precio eléctrico", precisa.

Sobre las renovables, el informe recuerda que España instala actualmente renovables a un ritmo anual de 7 GW en solar fotovoltaica y 1 GW en eólica, y que "solo en el primer trimestre de 2026 la renovable instalada (2,2 GW) ya supera la potencia de Almaraz (2,1 GW)".

Asimismo, señala que toda la potencia solar fotovoltaica y eólica instalada actualmente, cifrada en aproximadamente 84 GW, "es 40 veces superior a la potencia de Almaraz" y que la prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), de unos 138 GW, "es más de 65 veces la de Almaraz".

En esta línea, PwC identifica tres palancas necesarias para resolver el reto de la integración renovable. Según el documento, habría que tener en cuenta el crecimiento de la demanda --especialmente en horas solares, impulsado por la electrificación del transporte y la industria, así como por nuevos consumos como centros de datos o hidrógeno--, el almacenamiento que desplace generación térmica y la inversión en redes. Al respecto, el informe advierte de que "integrar 62 GW de fotovoltaica y 76 GW de eólica en una demanda punta de 54 GW no es factible sin almacenamiento".

Sobre la demanda eléctrica, el documento indica que en los últimos diez años ha disminuido a un ritmo anual del 0,4%; la punta de demanda lo ha hecho al 0,1% y la demanda en horas solares al 0,8% anual, mientras que la potencia renovable instalada equivale al doble de la demanda punta y alcanzará 2,5 veces dicha demanda en 2030, según datos que abarcan el periodo del 1 de enero al 14 de abril de 2026.

El informe también subraya el papel técnico de las centrales nucleares en la estabilidad de la red. Según PwC, "cuanta menos nuclear entra en el mercado diario, más restricciones técnicas necesita el sistema", ya que estas instalaciones aportan control de tensión e inercia al sistema eléctrico sin coste adicional.

"Sin la nuclear, REE debe programar más ciclos combinados, provocando mayores costes y emisiones", incide el informe, al tiempo que señala que en lo que va de año, REE utiliza de media cerca de 9 GW de potencia combinada entre nuclear y ciclo combinado para cubrir estas necesidades.