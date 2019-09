Ribera dice que el mensaje de Greta Thunberg es "enormemente potente y sangrante": "Se ha convertido en un símbolo"

Publicado 21/09/2019 18:41:13 CET

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha señalado que el mensaje que está lanzando la activista sueca Greta Thunberg es "enormemente cierto, enormemente potente y enormemente sangrante".

"El ejemplo de Greta Thunberg se ha convertido en un símbolo y confío en que, a título personal, ella pueda desarrollar una vida plena como cualquier joven", ha subrayado Ribera durante su viaje a Nueva York con motivo de la Cumbre de Acción Climática de la ONU.

La adolescente sueca Greta Thunberg ha adquirido fama mundial por inspirar a jóvenes de todo el mundo con sus protestas contra el cambio climático. "En este periodo de su vida estamos siendo egoistas en la medida en que nos llama mucho la atención que lo que está haciendo es enormemente potente, poderoso", ha dicho la ministra en funciones.

En la misma línea, ha criticado que haya gente que "de manera impresentable" le exija a la adolescente "un nivel de conocimiento en las respuestas que no se le exige ni al Premio Nobel". "No debería hacer falta que los adolescentes salieran a la calle a decirnos lo que sabemos", ha lamentado.

Para la ministra en funciones, incrementar el nivel de ambición "es algo que está detrás" del objetivo de la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas. "Los países están todavía en ello. En la Unión Europea estamos en pleno debate", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que la incidencia del paquete de propuestas asociados a los elementos con incidencia social "está siendo muy positiva", que la salud está teniendo "una acogida extraordinaria por parte de ciudades de todo el mundo" y que el componente de género tiene "un reflejo y un respaldo de actores muy diferentes en todos los continentes".

En su opinión, el mensaje "más importante" del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, "es que el mundo no va bien". "Esto es un mensaje muy dramático. No se le puede pedir a la ONU lo que las capitales no seamos capaces de movilizar o hacer", ha precisado.