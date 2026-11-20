Bosque otoñal. - COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los robledales españoles cuentan con potencial para producir madera de alta calidad, un recurso que permitiría diversificar los aprovechamientos forestales, mejorar la rentabilidad de los montes y dinamizar la economía en el medio rural si se impulsa una gestión selvícola planificada, inversiones a largo plazo y una industria capaz de valorizar este producto.

Así se desprende de las conclusiones del encuentro 'Gestión de robledales: producción de madera de calidad en monte alto y monte bajo', organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural dentro de su ciclo de divulgación 'Café Forestal'.

Durante la jornada, el doctor ingeniero de montes y profesor de Silvicultura de la Universidad de León José María González Molina ha analizado cómo adaptar a España los modelos de producción de roble de calidad desarrollados en países como Francia o Alemania. Según ha explicado, gran parte de los robledales españoles se destinaron históricamente a la obtención de leñas y productos de escaso valor añadido, pero el abandono de esos usos tradicionales abre ahora nuevas posibilidades de aprovechamiento.

Para reorientar estas masas hacia madera de mayor valor, el especialista ha subrayado la necesidad de actuar desde las primeras etapas de desarrollo del arbolado, seleccionando los ejemplares con mejores condiciones de crecimiento y aplicando tratamientos que favorezcan fustes rectos, libres de ramas y con mayor diámetro sin comprometer la calidad.

En la jornada también se abordó la transformación progresiva de los antiguos montes bajos --regenerados por brotes de cepa para leña-- en montes altos capaces de generar madera de mayores dimensiones. No obstante, González Molina ha advertido de que no existe una fórmula única y que cada actuación debe adaptarse a la vitalidad de la masa, el terreno y los objetivos de gestión.

Asimismo, el experto ha señalado como principales obstáculos la rentabilidad de las primeras intervenciones selvícolas, los costes de ejecución y la necesidad de consolidar mercados y una cadena de valor que conecte la gestión forestal con la transformación industrial.

Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales han destacado que una gestión planificada permite compatibilizar el rendimiento económico y la generación de empleo rural con funciones ambientales esenciales como la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo y la regulación del ciclo hídrico.