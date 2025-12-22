La RSCE amplía su proyecto escolar sobre la responsabilidad de tener un perro a niños de 3 a 7 años

La Real Sociedad Canina de España amplia un proyecto escolar para concienciar de la responsabilidad de tener un perro - REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha ampliado su proyecto escolar 'Soy más bonito por dentro' a niños de entre tres y siete años con el fin de concienciar sobre la responsabilidad de tener un perro, que no es "un juguete de usar y tirar", como ha enfatizado la organización.

En fechas como la Navidad, cuando muchos niños piden un perro como regalo, esta iniciativa insiste en que la incorporación de un animal al hogar debe ser "siempre una decisión reflexionada y consciente y no impulsiva como si se tratara de un juguete más".

Este proyecto, puesto en marcha desde hace un año, recorrerá durante 2026 colegios de toda España con el fin de adaptar sus actividades a las necesidades de comprensión y atención de los más pequeños, con sesiones más breves y dinámicas más interactivas y participativas. En este sentido, las sesiones serán cortas, de unos 40 minutos, e incorporarán dinámicas visuales, juegos y experiencias prácticas, pensadas para captar el interés y facilitar el aprendizaje a través de la participación de los más pequeños.

Además de los niños, los protagonistas serán los perros que, como "tutores", les mostrarán cómo la raza influye en su morfología, carácter y predictibilidad.

A través de este proyecto, la RSCE invita a reflexionar sobre la importancia de mirar más allá de la apariencia, las modas o la estética y entender que cada perro es diferente, con su propio carácter y necesidades, ya que no todos se adaptan del mismo modo a las familias o estilos de vida.

El presidente de la RSCE, José Miguel Doval, ha señalado que "el objetivo de este proyecto es educar desde edades muy tempranas para que los niños comprendan que un perro es un ser vivo que necesita cuidados y respeto, y que no es una moda ni un juguete". "La educación es la base para fomentar una tenencia responsable y convivencia sana con los animales", ha concluido.