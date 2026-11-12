La semejanza con sus madres en la fecha de la puesta, éxito reproductivo de la pardela mediterránea según estudio

Pardela cenicienta mediterránea buscando alimento en la época de reproducción. - PEP ARCOS

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las hembras de pardela mediterránea son capaces de responder a las variaciones de las condiciones ambientales cambiando la fecha de inicio de la reproducción, pero manteniendo a la vez la misma pauta temprana o tardía de sus madres, como han descubierto investigadores del Grupo de Ecología y Demografía Animal (GEDA) del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA-CSIC-UIB).

Esta capacidad de ajustar la reproducción al ambiente se conoce como plasticidad fenotípica y constituye una de las principales vías por las que las hembras pueden responder a cambios relativamente rápidos en su entorno. De este modo, los investigadores han logrado descifrar qué gobierna el reloj biológico de la pardela cenicienta mediterránea (Calonectris diomedea), un ave marina migratoria que puede superar los 30 años de vida, al monitorear la historia reproductiva de cientos de aves y conocer cómo responden a las variaciones del clima.

La investigación, realizada a partir de un exhaustivo seguimiento de 22 años en el Parque Natural de Sa Dragonera (Mallorca), ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), y también cuenta con la participación del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC).

La pardela cenicienta es un ave migradora de larga distancia. Cría en el Mediterráneo y pasa el invierno en el Atlántico, principalmente en las costas de África occidental. Para estudiar el impacto de los factores ambientales, los investigadores utilizaron la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), un índice climático a gran escala relacionado con las condiciones meteorológicas y oceanográficas del Atlántico Norte, que influyen en el Mediterráneo. Los resultados del estudio muestran que las condiciones climáticas invernales afectan al calendario reproductor de la población de pardelas cenicientas en las Islas Baleares.

Las fases positivas de la NAO durante los meses de invierno se asocian a condiciones menos favorables para la reproducción de las pardelas. Según la primera autora del estudio, Sofia Bolumar, "en el Mediterráneo occidental, las condiciones invernales influyen en la mezcla de las aguas y en la disponibilidad de nutrientes, con efectos sobre la productividad marina y, en última instancia, sobre las presas de las que dependen las pardelas". "Lo que ocurre en el mar durante el invierno puede, por tanto, dejar su huella meses después en las colonias de cría", precisa.

El estudio revela también una marcada consistencia individual en el momento de la puesta. Las hembras 'tempranas', que tienden a reproducirse antes que la media de la colonia, mantiene esta característica a lo largo de los años, independientemente de las variaciones ambientales. Además, a partir de 142 casos observaron que esta característica individual del reloj reproductivo se trasmite de madres a hijas.

Así, las pardelas hijas de madres tempanas se reproducen antes que la media de la población. Para los investigadores esta relación puede reflejar una combinación de herencia genética, efectos maternos y/o factores ambientales compartidos, sin que los datos permitan distinguir entre estos mecanismos.

El momento de la puesta no es una cuestión menor ya que las hembras que se reproducen antes presentan mayor éxito reproductivo y mayor supervivencia, unas diferencias especialmente visibles durante los primeros intentos de reproducción. Las aves menos experimentadas también resultaron más sensibles a unas condiciones ambientales desfavorables.

Según los investigadores, los resultados manifiestan diferencias en la calidad de los individuos. Por ejemplo, las aves más eficientes a la hora de conseguir alimento podrían alcanzar antes una buena condición física para reproducirse, tener mayores probabilidades de sacar adelante a su única cría y de sobrevivir.

En definitiva, hay dos respuestas adaptativas que funcionan a la vez: la población ajusta colectivamente su calendario a las condiciones ambientales, mientras cada hembra conserva en gran medida su posición dentro de ese calendario.

Este trabajo muestra que, si bien la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) determina las variaciones interanuales en el calendario reproductivo de la población, es la calidad individual y la herencia materna o genética la que rige las diferencias cronológicas entre individuos.

"Todavía no sabemos si la capacidad de ajuste observada en estas pardelas será suficiente para seguir el ritmo del calentamiento del Mediterráneo. La plasticidad puede ofrecer una respuesta rápida, pero podría tener límites ante un cambio climático cada vez más acelerado", advierte Bolumar.