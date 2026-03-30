SEO/BirdLife valora los avances de la COP15 sobre especies de aves migratorias pero alerta de financiación insuficiente

Presencia de SEO/BirdLife en la COP 15. - SEO/BIRDLIFE

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha valorado positivamente los avances de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Especies Migratorias (COP15 CMS), celebrada en Campo Grande (Brasil) del 23 al 29 de marzo, pero ha criticado el "escaso incremento del presupuesto de la CMS, que sigue siendo insuficiente para implementar plenamente el Plan Estratégico de Samarcanda".

La COP15 CMS ha concluido con la inclusión de 40 nuevas especies en los apéndices de la CMS, la adopción de 39 resoluciones, 16 nuevas acciones concertadas y 9 planes de acción internacionales. Sin embargo, la ONG ha advertido de que el ritmo de avance "sigue siendo insuficiente" para cumplir los objetivos internacionales de biodiversidad.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha afirmado que, aunque el mundo "gira hacia el enfrentamiento, hay una buena noticia: los países siguen dialogando", por lo que ha reclamado alinear "la política y la financiación con la naturaleza y con las personas". "La seguridad de la humanidad no se construye con más misiles ni más drones surcando los cielos, sino con más aves migratorias conectando continentes", ha añadido.

Entre los avances más destacados figura el reconocimiento formal por primera vez de rutas migratorias marinas para aves, con la identificación de seis grandes corredores a nivel mundial. Entre ellos se encuentra la ruta atlántica, en la que España participa y que resulta relevante para numerosas especies que utilizan aguas españolas para reproducirse, alimentarse o migrar. SEO/BirdLife ha señalado que esta resolución debe servir además como base para la implementación del Tratado de Alta Mar y la futura designación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales.

La COP15 ha aprobado asimismo un plan de acción internacional para todas las especies de avutardas --que incluye a la avutarda común, el sisón y la hubara, especies emblemáticas en España-- y ha reconocido una nueva figura de protección, las Áreas Internacionalmente Importantes para Rapaces (AIIR), para identificar y proteger espacios clave en todo el planeta.

Asimismo, según explica SEO/BirdLife, la cumbre ha dado lugar a la creación de una nueva Iniciativa para los Corredores Aéreos de las Américas (IAF) y ha reforzado los compromisos para reducir el impacto de infraestructuras energéticas, la captura accidental en pesca, la contaminación por plomo y el uso de rodenticidas anticoagulantes, entre otras amenazas.

Sin embargo, SEO/BirdLife ha alertado de la "limitada participación" de países en la conferencia, algo que ha atribuido al contexto geopolítico y a la reducción del apoyo financiero de los países del norte global.

El responsable de la Unidad de Incidencia para la Transición Verde de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, ha afirmado que "esta COP confirma que la CMS avanza en la buena dirección, pero no a la velocidad que exige la crisis de biodiversidad".

"No podemos seguir avanzando paso a paso mientras las poblaciones de especies migratorias se desploman y aumenta el número de especies amenazadas. El periodo entre cumbres debe convertirse en un auténtico motor de acción: necesitamos llegar a la próxima COP con muchos más planes de acción aprobados, nuevas propuestas de inclusión de especies en los anexos y resoluciones más ambiciosas que nos acerquen de forma real al cumplimiento de los objetivos globales", ha afirmado Atienza.

Además, SEO/BirdLife ha anunciado que "seguirá de cerca" la aplicación de los acuerdos adoptados y se ha puesto a disposición de las administraciones públicas para contribuir a su implementación efectiva.