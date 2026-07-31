Transición Ecológica despliega 15 medios aéreos y 6 brigadas helitransportadas para combatir los incendios en 4 regiones

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene desplegados en estos momentos quince medios aéreos y seis brigadas helitransportadas para combatir los incendios forestales de Vall d'Uxió (Castellón), Villafranca del Bierzo (León), Fermoselle (Zamora) y Tornavacas (Cáceres).

En concreto, el Departamento que dirige Sara Aagesen está reforzando este viernes a las comunidades autónomas en la extinción de incendios con once aviones anfibios, tres helicópteros bombarderos y una aeronave de coordinación, según datos facilitados por el Ministerio, recogidos por Europa Press.

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mantiene la alerta por ola de calor hasta este viernes 31 y pide "máxima precaución" ante el peligro de incendios forestales.

Para prevenir incendios forestales, recomienda prestar especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos; y evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol, ya que las negligencias "provocan gran parte de incendios forestales".

También insta a no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos; y a acampar sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.

"Si descubre el fuego en su inicio, avise al 112 inmediatamente. En caso de verse sorprendido por un incendio, evite penetrar en el monte o bosque. Vaya siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. En caso de emergencia por incendio forestal, atienda siempre las indicaciones de las autoridades competentes", añade Protección Civil.