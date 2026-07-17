Transportes lanza un indicador para conocer la temperatura media diaria del mar en las costas españolas

Boya de Puertos del Estado - TRANSPORTES

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad, a través de Puertos del Estado, ha lanzado un indicador que permite conocer la temperatura media diaria del agua del mar en las costas españolas, así como su evolución desde el año 2005.

Se trata de un parámetro cuya medición es clave para el análisis y seguimiento de los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos, según ha informado el Ministerio.

Este indicador estadístico se elabora a partir de los datos horarios registrados por las redes de boyas de Puertos del Estado, tanto de la Red Costera como de la Red Exterior, y que en su conjunto suman casi una treintena.

A partir de estos registros, el nuevo indicador permite diferenciar geográficamente por Demarcaciones Marinas, facilitando de este modo el análisis y el seguimiento de un dato tan relevante como es la temperatura marina.

En concreto, la información se procesa calculando las medias diarias en cada una de las Demarcaciones Marinas establecidas en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino, como áreas representativas de unas condiciones oceanográficas similares. Se muestra también el valor estadístico correspondiente a la media nacional ponderada, según los kilómetros de costa de cada Demarcación.

Asimismo, el indicador muestra la evolución temporal de la temperatura media diaria del agua desde el año 2005 y se actualiza diariamente.

RÉCORD DE TEMPERATURA EN 2023: 25,22ºC

Según los datos procesados hasta ahora, a nivel nacional el valor máximo del indicador corresponde al 25 de agosto de 2023, con 25,22º de temperatura registrada. En el año 2025, el último año con medición completa, el valor máximo fue de 24,15º, registrado el 13 de agosto.

Por ámbito geográfico, los valores máximos de temperatura media diaria son los siguientes: Mediterráneo (zona levantino-balear), 28,67º el 23 de agosto de 2023; Canarias, 25,78º el 7 de octubre de 2024; Estrecho-Alborán, 25,50º el 31 de agosto de 2024; Zona Sudatlántica, 25,10º el 18 de agosto de 2025; y Zona Noratlántica, 22,26º el 25 de agosto de 2023.

Los cambios en la temperatura del mar pueden afectar a los ecosistemas marinos, la calidad del agua o la actividad pesquera, así como a determinados procesos industriales que utilizan el agua de mar. La evolución de este parámetro constituye, además, uno de los indicadores utilizados para el análisis del cambio climático.

El nuevo indicador lanzado por Puertos del Estado se añade así a los servicios que ya presta el Organismo Público a través de sus sistemas de medida y previsión de parámetros relativos al medio marino.

Este organismo dependiente del Ministerio cuenta con una Red Exterior de Boyas (o boyas de aguas profundas) compuesta por 15 posiciones de medida, una Red Costera de Boyas con 14 posiciones de medida, una Red de 45 Mareógrafos en toda la costa española y una red de radares de alta frecuencia que cuenta con nueve estaciones de titularidad y gestión compartida con otras instituciones.

Toda la información sobre parámetros como altura de ola, corrientes o temperatura del agua, se recibe en tiempo real en Puertos del Estado, que se encarga de su gestión y de su distribución. Los datos horarios medidos por las boyas están disponibles en abierto a través de la aplicación PORTUS de Puertos del Estado.