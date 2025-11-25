Vox acusa al Gobierno de tener "intereses ocultos" con el cierre de Almaraz y Aagesen pide actuar contra el negacionismo

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha asegurado que el cierre de la central nuclear de Almaraz "no obedece a criterios técnicos, ni científicos, ni de seguridad, ni de interés general": "Pueden obedecer o bien a motivos ideológicos o pueden obedecer a intereses espurios y ocultos".

Por su parte, la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha instado a "actuar, trabajar de forma conjunta y ante el fanatismo y el negacionismo del que presumen" en Vox.

Aagesen ha respondido así en el Pleno del Senado al diputado de Vox, quien ha exigido al Gobierno que no cierre la central de Almaraz. "Intentaremos impedir por todos los medios a nuestro alcance que el futuro de Extremadura sea sacrificado en nombre del fanatismo climático", ha señalado Gordillo.

Para la vicepresidenta Tercera, "lo que empobrece y lo que pone en riesgo vidas y personas es no luchar y no abrazar a la ciencia". "Lo he dicho muchas veces, el cambio climático es algo que ustedes han creado desafección, eso es lo que reivindican y las consecuencias serán devastadoras", ha advertido.

En este sentido, ha precisado que las consecuencias del cambio climático serán "sequías que arruinan cosechas, incendios con los que se pierden biodiversidad, olas de calor, inundaciones, pérdida de viviendas, pérdida de vidas humanas...".

"No son teorías, es ciencia. Es ciencia en estado puro. El cambio climático está ahí. Le animo a que se informe. Es más, le animo a que sepa que solo uno de cada diez españoles no le preocupa el cambio climático", ha apuntado Aagesen.