El 12 de agosto se espera estabilidad en la Península, con nubes en norte y este, según Meteored y Eltiempo.es

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) - El 12 de agosto, día del eclipse solar, será mayormente estable en la mayor parte de la Península y contará con máximas de hasta 40ºC en puntos del suroeste de España, según las previsiones de Meteored y Eltiempo.es. Aún así, prevén nubes y lluvias, sobre todo en puntos del norte peninsular. Eltiempo.es también las prevé en zonas del este.

En concreto, el climatólogo de Meteored España, Samuel Biener, ha explicado que el 12 de agosto se producirá el eclipse solar, pero también el pico de actividad de las Perseidas y la fase de luna nueva. Si bien aún es una previsión a medio-largo plazo, ha apuntado a que el tiempo será estable en casi todo el país, con máximas cercanas a los 40ºC en la depresión del Guadalquivir y en los valles e interior de la mitad oriental.

Con esta situación, considera probable un enturbiamiento del cielo por la entrada de polvo sahariano en este peninsular y Baleares. Mientras tanto, apunta a que las temperaturas en el noroeste serán algo más frescas. De acuerdo con su previsión, se registrarán algunas zonas de nubosidad por la tarde especialmente en zonas de montaña del este, el Pirineo y áreas montañosas del tercio septentrional.

En este sentido, no descarta chubascos tormentosos en esas horas, lo que podría dificultar las observaciones del eclipse en comarcas cercanas a estas áreas. El climatólogo indica que todavía hay mucha incertidumbre en el extremo noroeste y norte debido a la posición del anticiclón y al posible paso de la cola de un frente, que provocaría aumento de la nubosidad e incluso algunas lloviznas.

En declaraciones a Europa Press, el meteorólogo de Meteored José Manuel Viñas, ha añadido que la zona más favorable para ver el eclipse va a ser la meseta norte, es decir, la zona de la banda que pasa por Castilla y León, por la de meseta.

Aún así, ha especificado que hay incertidumbre con respecto a si en las áreas de montaña va a haber al final algo de actividad tormentosa. "No va a ser una tarde muy tormentosa, pero seguramente en el Sistema Ibérico y alrededor de Pirineos y también quizá en la Cordillera Cantábrica, pues tengamos esta tarde nubes de evolución que culmine alguna con tormentas", ha especificado.

A su vez, considera que hay posibilidades de que se desarrollo nubosidad de tipo bajo en la costa norte de Galicia, probablemente puntos de Asturias, quizá llegando también a algo al Cantábrico Oriental. "Pero bueno, todavía quedan cinco días y quizá alguna de estas cosas que te acabo de apuntar puede tener variaciones", ha aclarado.

MÁXIMAS DE 25ºC EN EL NORTE Y DE 40ºC EN EL SUROESTE

En líneas similares, Eltiempo.es ha señalado también que el día 12 de agosto puede ser una jornada mayormente estable en España. A su vez, ha precisado que por la tarde se esperaría nubosidad de evolución en el tercio este peninsular y, en el Cantábrico, nubosidad de tipo bajo. Además, en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco habrá nubes bajas durante buena parte de la tarde, según la previsión más actualizada.

Mientras tanto, ha explicado que en puntos del este peninsular crecería nubosidad de evolución, de la cual se desarrollarían algunos chaparrones y tormentas. El portal meteorológico ha apuntado a que se esperan estas lluvias sobre todo en puntos del norte y sur de Aragón, norte e interior de Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana y de Murcia, sureste de Castilla-La Mancha y este de Andalucía, sobre todo en las sierras.

De hecho, no ha descartado que se produzcan precipitaciones incluso en puntos de Pirineos, este de Teruel, interior de Castellón y de Valencia, este de Cuenca y Albacete, interior de Murcia y sierras del este de Andalucía.

En cuanto a las temperaturas, la previsión apunta a la hora del eclipse pueden rondar los 20-25ºC en Galicia y el Cantábrico, los 34-35ºC en la meseta norte, los 35-38ºC en el valle de Ebro, los 36-38ºC en la meseta sur y hasta los 38-40ºC en el interior suroeste peninsular. En las regiones del Mediterráneo rondarían los 28-32ºC, al igual que en Baleares. En Canarias, estarían sobre los 25-28ºC.

Con todo esto, Eltiempo.es ha indicado que, de acuerdo con la última actualización, el eclipse podría observarse en su totalidad y apenas sin nubosidad en el oeste, sur e interior de Galicia, Castilla y León, sur de La Rioja y de Navarra, Madrid y norte de Castilla-La Mancha, además de Baleares.

La nubosidad sería de tipo alto en las zonas de costa de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, lo que no arruinaría tanto la visión del fenómeno astronómico. Aunque fuera de la franja de la totalidad, en Extremadura, el oeste de Andalucía y de Castilla-La Mancha tampoco se espera nubosidad, por lo que el eclipse parcial también podría observarse sin problemas.

En el archipiélago canario, el eclipse será parcial en un 77%. En el norte de las islas de mayor relieve también podrían contar con nubes bajas durante la tarde, mientras que en el resto de zonas, contarían con cielos más despejados. En Lanzarote y Fuerteventura los cielos apenas tendrían nubosidad.