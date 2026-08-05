El 12 de agosto será una jornada veraniega excepto en zonas de montaña del norte y este, que podrían registrar tormentas

Archivo - Sol y cielo azul en San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 12 de agosto, día del eclipse solar, será probablemente una jornada "veraniega, con calor y pocas precipitaciones", según ha señalado este miércoles el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, en el marco de la incertidumbre del pronóstico para el inicio de la próxima semana. Aún así, ha puntualizado que no se pueden descartar las tormentas en zonas de montaña del norte y este peninsulares.

"Todavía con incertidumbre, es probable que esta próxima semana comience con tiempo anticiclónico y estable en general, situación que podría persistir hasta el miércoles 12 jornada del eclipse solar. En general, es probable que ese día se trate de una jornada plenamente veraniega con calor y pocas precipitaciones, aunque no es descartable que en zonas de montaña del norte y del este peninsular crezcan nubes de evolución a partir del mediodía y se formen algunas tormentas", ha explicado.

En este sentido, ha puntualizado que "en cualquier caso es pronto todavía para concretar un pronóstico" y ha recordado que AEMET emitirá una predicción especial más detallada a partir del viernes 7 de agosto, relacionada con el eclipse.