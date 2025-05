Unas 15.000 personas asisten a la segunda fumata negra con un "oh" de desilusión

Fieles en la Plaza de San Pedro esperando la fumata blanca - ANSA/ANDREA SOLERO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

ROMA 8 May. (De la enviada especial de Europa Press, Laura Ramírez) -

Unas 15.000 personas --según el portal oficial del Vaticano 'Vatican News-- se encontraban este jueves por la mañana en la Plaza de San Pedro cuando ha salido la segunda fumata negra, y se ha podido escuchar un "oh" de desilusión.

A las 11:51 horas comenzaba a salir el humo. "La gente ha empezado a exclamar: ¡Fumata negra!", señalan a Europa Press Montserrat y Dolores, que se encontraban en la plaza en ese momento. Las dos amigas han viajado a Roma desde Barcelona junto a un grupo de varias parejas y aunque no son religiosas, aseguran que ha sido "emocionante".

Muchos de los presentes inmortalizaban el momento con sus móviles. Entre ellos, en primera fila esperaban desde las 10:00 horas con la mirada puesta en la chimenea de la Capilla Sixtina, Irma y Adolfo, madre e hijo, que han viajado desde México únicamente para asistir al Cónclave en el que se elegirá al nuevo Papa de la Iglesia católica.

"Estamos esperando con esperanza e ilusión. Teníamos inquietud porque ayer se alargó bastantito y fue solo una votación. Y ahorita hubo dos votaciones y no hubo Papa. No perdemos la fe, volvemos en la tarde", ha asegurado Adolfo.

Por su parte, David, de Madrid, había acudido al Vaticano esta mañana con su hija de un año para realizar una visita a la basílica. Cuando salía del templo empujando el carrito de bebé, de repente, ha escuchado un murmullo de desilusión que se extendía por la plaza. "He escuchado 'oh' y, entonces, he mirado la pantalla que tenía al lado y he visto el humo negro", ha explicado.

También se encontraban en la plaza Angélica y Xóchitl, que están de turismo en Roma, y se emocionan al recordar el momento en el que ha salido la fumata negra. Según explican a Europa Press, la gente lo ha vivido con "euforia" y ha habido "gritos" pensando, al principio, que ya había Papa.

"Quiero llorar, como católica que soy, es increíble que nos tocara vivir este momento. Gracias a Dios nos tocó este privilegio", comenta Angélica, que volverá esta tarde y mañana si es necesario para no perderse la elección del nuevo Pontífice.

Tras el almuerzo en Santa Marta, está previsto que los cardenales salgan hacia el Palacio Apostólico a las 15.45 horas, para después encerrarse en la Capilla Sixtina a las 16:30 horas y proceder a dos votaciones más.