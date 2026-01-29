Un 38% de ciudadanos de Madrid y Barcelona dice que sus relaciones familiares son nulas o poco frecuentes, según estudio

Varias personas en el centro de Madrid. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Casi 4 de cada 10 ciudadanos de Madrid y Barcelona (38%) aseguran que sus relaciones familiares son nulas, poco o muy poco frecuentes, un porcentaje que se reduce hasta un 26% en los pequeños municipios, según un análisis territorial elaborado por Foro NESI a partir de los datos de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA (EINSFOESSA 2024), basada en una muestra de más de 12.000 hogares en toda España.

En concreto, según el estudio, el 3% de las personas encuestadas en Madrid y Barcelona afirma que sus relaciones familiares son nulas; un 18% dice que son poco frecuentes y un 17%, muy poco frecuentes.

Además, revela que el 17% de la población en estas dos grandes ciudades dice no relacionarse con los miembros de su propio hogar, frente al 11% en ciudades pequeñas y municipios rurales, un dato que, según los autores del estudio, "apunta a las dificultades para construir vínculos sólidos incluso dentro del espacio doméstico".

A su vez, el informe revela que las diferencias territoriales se acentúan al analizar la frecuencia real de las relaciones de amistad. Así, de los datos se desprende que en las grandes ciudades, el 21% de la población asegura relacionarse "muy poco" con sus amistades, frente al 9% de los pequeños municipios que "emergen como los territorios donde es más probable mantener encuentros regulares y relaciones estables con los amigos".

Asimismo, aunque el porcentaje de personas que declara no tener amistades es reducido (3%), en Madrid y Barcelona asciende hasta el 7%, "reforzando la idea de que el tamaño del territorio condiciona no solo la existencia, sino la calidad y la frecuencia de los vínculos sociales", según los autores del análisis.

"Las grandes ciudades concentran oportunidades, pero también dificultan algo tan básico como construir un hogar. El alto precio del alquiler, los cambios constantes de vivienda y la falta de tiempo hacen que muchas personas vivan de forma provisional. Cuando no sabes cuánto tiempo vas a estar en una casa o compartes piso con desconocidos, es mucho más difícil crear vínculos y relaciones estables", ha señalado el director y cofundador de Foro NESI, Diego Isabel La Moneda.

Por otro lado, el análisis evalúa las relaciones vecinales y revela que en las grandes ciudades, el 23% de la población dice no mantener ningún tipo de relación con sus vecinos, frente al 4% en los pequeños municipios y el 7% en las ciudades pequeñas.

En cuanto a la frecuencia, el 53% de la población en Madrid y Barcelona dice mantener relaciones vecinales "frecuentes", una cifra que asciende hasta el 87% en el medio rural.

"El vecindario es el entorno social más próximo en la vida cotidiana, pero en las grandes ciudades se ha normalizado la escasa interacción entre vecinos. Aunque su peso emocional sea menor que el de la familia o la amistad, los datos reflejan una pérdida clara de convivencia cotidiana que invita a repensar cómo fomentar una vida urbana más próxima y cohesionada", ha apuntado Diego Isabel La Moneda.

MENOS DISCRIMINACIÓN EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Asimismo, el informe señala que la discriminación es "mucho menos frecuente" en pequeños municipios. En concreto, en Madrid y Barcelona, el 33% de los encuestados afirma haberse sentido discriminado alguna vez, frente al 17% en los pequeños municipios.

Las grandes ciudades concentran los porcentajes más elevados en todos los ejes analizados: racismo, LGBTIQ+fobia, machismo, capacitismo y discriminación por creencias ideológicas. En particular, el 18% de la población en Madrid y Barcelona dice haberse sentido discriminada por su origen étnico o racial, y un 9% por razón de género.

Según la fundación, estos resultados "cuestionan la idea de que vivir en una gran ciudad garantice, por sí sola, mayores niveles de bienestar y progreso" y plantean "la necesidad de repensar el modelo territorial en España".