El 39% de los españoles prefiere un "funeral civil" frente al 38% que quiere uno religioso, según un estudio

Archivo - Una persona durante la festividad de Todos los Santos, en el cementerio de la Almudena. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 39% de los españoles prefiere un "funeral civil" frente al 38% que optaría por un funeral religioso, según un estudio elaborado por Sigma Dos para el Observatorio de los Servicios Funerarios, basado en 1.628 entrevistas.

La investigación, presentada este martes en el V Encuentro OSF celebrado en el Ateneo de Madrid, revela que el 81% de los ciudadanos considera importante dejar indicaciones previas sobre sus decisiones funerarias aunque menos de la mitad (47%) dice haber hablado con su familia sobre cómo le gustaría que fuera su despedida.

En cuanto a las preferencias sobre la propia despedida, el 59% dice que elegiría la incineración frente al 19% que optaría por la inhumación, y casi la mitad de los ciudadanos (47%) se muestra interesado en una despedida más personalizada, un interés que crece entre los jóvenes de 18 a 29 años. Entre las opciones más atractivas destacan la música personalizada (34,6%), una comida o encuentro de despedida (30,5%) y un vídeo homenaje (23,7%).

Además, el 55,6% cree que la tecnología permite ampliar la participación en la despedida, incluso por videoconferencia. Entre los servicios digitales, los que más interés despiertan son el borrado de la huella digital (39%) y la gestión del legado digital (38%).

En cuanto a la sostenibilidad, el 84,9% considera que el mantenimiento de los cementerios debería combinar el respeto a las tradiciones con el cuidado del entorno y el 60,5% vería positivo que existieran más opciones funerarias ecológicas. El 63% contrataría un servicio más sostenible si costara lo mismo y el 12% lo haría aunque fuera más caro.

Además, el estudio revela que el 83% de los españoles considera esenciales los servicios funerarios y el 84% califica de injusto el IVA del 21% que se les aplica.

La presidenta del Observatorio de los Servicios Funerarios, María Dolores Asensi, ha subrayado que no están hablando "de un lujo, sino de un servicio que las propias familias consideran esencial y que contratan en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad de sus vidas". "Una fiscalidad justa y el apoyo a quienes mantienen este servicio en el medio rural son cuestiones de equidad y de cohesión territorial", ha defendido.

Entre otros datos, el estudio revela que el 76% de los ciudadanos tiene una imagen buena o muy buena de las empresas de servicios funerarios y de sus profesionales, porcentaje que aumenta entre quienes han vivido una pérdida o han participado en la organización de un funeral.

El trato humano es el atributo más valorado del servicio funerario, mencionado por el 63% de los encuestados, seguido de la profesionalidad (43%), la rapidez en la gestión (38%) y el precio (33%).