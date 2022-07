El 40% de conductores no tiene conocimientos suficientes del sistema de asistencia a la conducción, según un estudio

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más del 40% de la población conductora española reconoce no tener conocimientos suficientes sobre los sistemas ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción) y el 60% restante, aunque manifiesta conocerlos, ante una solicitud de definición en profundidad, "muestran grandes lagunas, así como confusiones entre diferentes sistemas y sus funciones".

Esta es una de las principales conclusiones del estudio sociológico 'Conocimiento de los sistemas ADAS por parte de la población española' que se enmarca en el proyecto VIDAS (seguridad VIal y ADAS), impulsado por Bosch y FESVIAL.

El objetivo fundamental de este estudio sociológico es determinar el grado de conocimiento, creencias, ideas preconcebidas y nivel de equipamiento que tiene la población conductora sobre los sistemas ADAS y su relación con la seguridad vial, así como "establecer medidas y acciones que mejoren el conocimiento sobre su efectividad, usabilidad, reparación, mantenimiento, legislación y obligatoriedad".

Actualmente, el nivel de equipamiento de sistemas ADAS en el parque vehicular español es medio-bajo, especialmente en los que mayor capacidad tienen de evitar siniestros viales, tales como los sistemas de mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia (en sus diferentes versiones), la detección del ángulo muerto, o los sistemas de detección de fatiga, entre otros.

El estudio también destaca que el 34% no está convencido de que conducir un coche con sistemas ADAS sea más seguro y el 40% piensa que los sistemas ADAS no van a responder adecuadamente ante situaciones peligrosas de conducción.

Asimismo, el 50% de conductores no tiene claro que los sistemas ADAS actúen mejor que ellos ante una situación de riesgo, cuando el 90% de los accidentes "son debidos al error humano"; el 70% no confía en que los sistemas ADAS sean suficientemente inteligentes para garantizar la seguridad del conductor; y un 30% está convencido de que los sistemas ADAS no contribuyen a reducir las colisiones o su gravedad.

En el caso de tener que realizar una reparación o una operación de mantenimiento que afecte a un sistema ADAS, los conductores consideran el taller oficial como principal opción y como segunda opción su taller habitual.

Sin embargo, un 35% de la población encuestada desconoce la necesidad de recalibración de sensores y cámaras después de un siniestro o una sustitución del parabrisas para garantizar que todo funcione como en origen y que los sistemas no procesen una información errónea y tomen decisiones que puedan resultar peligrosas tanto para los ocupantes del vehículo como para el resto de usuarios de la vía.

Según la población encuestada, las fuentes que se consideran más idóneas para obtener información sobre los ADAS son dos: los concesionarios de automóviles (51,4%) e internet (51,1%).