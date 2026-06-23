El 40% de las madres tiene que dejar de trabajar para cuidar, frente al 26% de los padres que lo hacen, según un informe

Archivo - Una mujer pasea con un carrito de bebé en el parque de El Retiro en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El informe 'Estado de las Paternidades en España 2026', financiado por el Ministerio de Igualdad, asegura que un 40% de las madres ha dejado de trabajar para criar frente a un 26% de los padres que ha abandonado su empleo.

Este documento, que ha sido desarrollado por Convive Fundación Cepaim en el marco del Estado de la Paternidad en el Mundo (SOWF 2026) y coordinado por Equimundo, ha sido presentado este miércoles por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro.

El trabajo recuerda "la importancia de los cuidados en nuestras sociedades y aborda cómo viven y sienten esta responsabilidad las mujeres y hombres que cuidan y concilian con la vida personal, laboral y familiar", detallan desde el Ministerio liderado por Ana Redondo.

AÚN EXISTEN BARRERAS QUE LIMITAN EL REPARTO EQUITATIVO

De acuerdo con lo recogido en este trabajo, las mujeres y los hombres comparten múltiples responsabilidades en el cuidado de niñas y niños, mayores, hogares y comunidades; pero aún existen barreras estructurales, culturales y laborales que limitan el reparto equitativo.

En este sentido, el 67% de las madres y el 62% de los padres no tienen tiempo suficiente para el descanso, el autocuidado y el ocio. Además, el 67% de las madres y el 61% de los padres no lo tienen para ampliar capacidades o para formarse.

Es lo que desde Igualdad catalogan como "pobreza de tiempo", un problema que tiene consecuencias directas en el bienestar emocional, la salud mental y la calidad de las relaciones familiares.

COSTES DE LOS CUIDADOS

Según se desprende del informe, cuidar implica "asumir costes económicos, laborales y personales elevados" y supone "renuncias constantes". Sobre esto, el 62% de los encuestados está en una situación de inseguridad financiera que no le permite cubrir sus gastos regulares o afrontar alguna emergencia.

Las madres continúan asumiendo un impacto "desproporcionado" tanto en términos de precariedad laboral como de brecha salarial. Según los datos aportados, un 40% de las madres frente a un 26% de los padres ha dejado de trabajar. Asimismo, un 77% de las madres se siente insatisfecha con el trabajo frente al 65% de padres.

El 42% de los encuestados señala las dificultades de conciliar y equilibrar los cuidados con el empleo, debido a la falta de permisos adaptados o a pocas facilidades por parte de las empresas.

PREOCUPACIONES MÁS FRECUENTES

Más de la mitad de las personas que han participado en el informe, un 54%, considera que su principal preocupación es la seguridad económica para cuidar a su familia y el futuro económico de sus hijas e hijos.

A eso se suma la preocupación por la salud y el bienestar de los descendientes, los desafíos educativos, la irrupción del entorno digital y las condiciones estructurales que dificultan la conciliación generando sobrecarga en madres y padres. La mencionada sobrecarga se traduce en estrés, fatiga mental y sentimientos de insuficiencia o culpa.

Estas situaciones son más comunes en las madres, que sienten con mayor frecuencia los síntomas físicos asociados a la ansiedad, un 26% los ha sufrido con frecuencia en las últimas dos semanas. Por otro lado, los padres reportan en mayor medida conductas de riesgo o malestar psicológico no siempre visibilizado.

PATERNIDADES EN PLENA TRANSFORMACIÓN

El análisis sobre el 'Estado de las Paternidades en España 2026' pone de manifiesto, igualmente, que éstas se encuentran en plena transformación, avanzando hacia modelos más implicados, afectivos y presentes; pero todavía atravesados por desigualdades persistentes y resistencias culturales.

El 89% de los encuestados siente que cuidar a sus niñas o niños, o a sus seres queridos es una de las cosas de las que más disfruta en la vida. Si bien, se admite que la corresponsabilidad sigue siendo incompleta. Más del 70% de las parejas cree que existe un reparto justo de las tareas, aunque esta percepción es mayor entre los padres que entre las madres.

Además, el documento de la cartera de Ana Redondo identifica que las madres dedican más tiempo a los cuidados que los padres, sobre todo, en aquellas tareas menos gratificantes como la limpieza de la casa (un 10% más de madres que de padres dedica más de una hora al día).

Por el contrario, los padres dedican más horas que las madres a su autocuidado. Cuando el reparto es más equilibrado, se reduce la sobrecarga, aumenta la disponibilidad de tiempo y se fortalece la relación de pareja.

Así lo asegura el 83% de los encuestados, mientras que para el 47% la distribución de las tareas de cuidados en la pareja es una fuente de conflicto en la relación.

ALZA DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO SOBRE TODO ENTRE LOS JÓVENES

Por otro lado, el análisis introduce que más del 40% de las personas encuestadas considera que las cosas funcionan mejor si los hombres asumen el trabajo remunerado y las mujeres se encargan del cuidado en casa.

Además, recoge que el 82% de hombres y el 47% de mujeres entre 18 y 25 años entiende que cambiar los pañales, bañar y alimentar a los hijos e hijas es responsabilidad únicamente de las madres.

Por último, el trabajo evidencia el poder transformador de algunas políticas públicas, como la equiparación del permiso por nacimiento o adopción, así como su ampliación a 19 semanas.

"Estas medidas no solo facilitan el tiempo de cuidado, sino que pueden contribuir a redefinir los roles de género y a legitimar la implicación de los padres en la crianza", recuerdan desde el Ministerio.