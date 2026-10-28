El 44,4% de los españoles utiliza medidas de protección fuera del hogar, diez puntos más que hace un año, según Verisure - VERISURE

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 44,4% de los españoles adopta alguna medida de protección personal de forma regular fuera del hogar, lo que supone un incremento de 10,3 puntos respecto al 34,1% registrado en 2025, según expone la Radiografía de la seguridad personal en España, elaborada por el Observatorio Verisure.

El estudio indica que aunque el 74,5% de quienes han participado considera que España es un país seguro, el 24,1% afirma haber vivido una situación de riesgo en la calle. Asimismo, señala que un 92,4% identifica situaciones en las que una app de protección resulta útil.

El análisis sostiene que a medida que cambia la edad y las circunstancias crece la necesidad de saber que quienes nos rodean están bien cuando no podemos acompañarlos.

Esa preocupación cotidiana tiene un reflejo en los hábitos de protección, de manera que el 44,4% de los españoles adopta alguna medida de protección personal de forma regular, frente al 34,1% registrado en 2025. Los jóvenes de 25 a 34 años son quienes lideran esta adopción.

El móvil se consolida como la principal herramienta y las aplicaciones de seguridad son la medida más utilizada al pasar de 17,4% al 20,7%, seguidas de los relojes con localizador (18,1%).

Según ha señalado la compañía en un comunicado, de esta manera, "la tecnología da una nueva dimensión a gestos de siempre", como avisar de que hemos llegado, compartir un recorrido o contactar con alguien ante un imprevisto.

La protección deja de limitarse al hogar, viaja en los dispositivos y acompaña en situaciones tan distintas como el trayecto al trabajo, una salida de ocio o los recados de un familiar mayor.

DEL PRIMER TRAYECTO SIN COMPAÑÍA A LA VUELTA A CASA DE NOCHE

Verisure ha afirmado que las primeras salidas de los hijos son una de las circunstancias que mayor preocupación generan entre los cuidadores, ya que obligan a pactar horarios, recorridos y formas de contacto y una confirmación de llegada basta para saber que el trayecto ha terminado sin necesidad de encadenar llamadas o mensajes.

El estudio confirma el interés por este tipo de acompañamiento.

Así, el 82% de quienes conviven con hijos considera muy o bastante útil una aplicación que permita conocer el estado y la ubicación de sus familiares y recibir alertas, más de cinco puntos por encima de la media (76,6%).

La vuelta a casa de noche es uno de los momentos en los que estas herramientas cobran más sentido. El 45,9% de quienes viven con hijos la señala como una situación en la que una aplicación de protección familiar resultaría especialmente útil, frente al 41,1% medio.

CUANDO EL CUIDADO CAMBIA DE DIRECCIÓN

Entre quienes conviven con mayores a su cargo, la utilidad percibida de las aplicaciones de protección familiar alcanza el 83,5%, casi siete puntos por encima de la media (76,6%).

Además, el 40,8% de los españoles identifica las salidas o los momentos en solitario de una persona mayor como una situación en la que estas herramientas resultarían especialmente útiles. Se trata de uno de los tres escenarios más citados, junto con los viajes y vacaciones (43,1%) y los trayectos nocturnos (41,1%).

Los resultados vinculan así la protección familiar a los momentos en los que sus miembros se desplazan, se separan temporalmente o necesitan desenvolverse por su cuenta.

EL BOTÓN SOS, LA FUNCIÓN MÁS VALORADA

Ante un imprevisto, conocer la ubicación es solo una parte de la respuesta, sino que también importa poder comunicar lo que ocurre y pedir apoyo.

Así lo reflejan las preferencias de los encuestados, para los que el botón SOS es la función que más sitúan en primer lugar dentro de una aplicación de protección familiar (30,2%).

Su peso crece entre los mayores de 55 años, de manera que 41,3% de este grupo lo considera la función prioritaria. Sin embargo, el 64,8% de este grupo afirma no adoptar ninguna medida de protección personal.

Verisure ha afirmado que "esta brecha entre lo que se valora y lo que se practica pone de relieve la necesidad de ofrecer herramientas sencillas, que las personas sepan utilizar e incorporar con naturalidad a su día a día".