El 45% de las respuestas de la IA basadas en noticias presentan "un problema significativo", según un estudio

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 45% de las respuestas de la Inteligencia Artificial (IA) basadas en noticias presentan "un problema significativo", independientemente del idioma o el territorio, según una nueva investigación coordinada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y liderada por la corporación británica BBC, con la participación de RTVE.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la UER, que lo ha presentado en su Asamblea celebrada en Nápoles (Italia) y que ha destacado que los asistentes de inteligencia artificial presentan de forma habitual una imagen incorrecta de los contenidos noticiosos, sin importar el idioma, territorio o plataforma de IA que se analice.

En el marco de esta investigación, periodistas profesionales de 222 radiotelevisiones públicas de 18 países de Europa, Estados Unidos y Canadá han evaluado más de 3.000 respuestas de ChatGPT, Copilot, Gemini y Perplexity según criterios como precisión, fuentes, distinción entre opinión y hechos, y contexto.

Entre las principales conclusiones la UER ha destacado que el 31% de las respuestas analizadas presenta problemas significativos con la atribución de las fuentes, ya sea por referencias incorrectas, por ausencia de enlace a la fuente o por enlaces que no coinciden con la noticia mencionada. El 20% de las respuestas contenía graves errores de precisión, como información inventada o desactualizada.

Gemini obtuvo el peor desempeño, con problemas significativos en el 76% de las respuestas, más del doble que los otros asistentes, principalmente por su deficiente manejo de fuentes. Copilot muestra problemas significativos en el 37% de sus respuestas, seguido por ChatGPT, con un 36%, y Perplexity, con un 30%, según ha detallado RTVE.

No obstante, "una comparación entre los resultados iniciales de la BBC a principios de este año y este nuevo estudio muestra algunas mejoras, aunque persisten altos niveles de error".

Según el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters, el 7% de los consumidores de noticias en Internet utiliza asistentes de IA para informarse, cifra que asciende al 15% entre los menores de 25 años. "El estudio demuestra de forma concluyente que estos fallos no son incidentes aislados", ha declarado Jean Philip De Tender, director de Medios y subdirector general de la UER.

"Son sistémicos, transfronterizos y multilingües, y creemos que ponen en riesgo la confianza pública. Cuando la gente no sabe en qué confiar, termina por no confiar en nada, lo que puede desalentar la participación democrática", ha manifestado.

Por su parte, el director de Programas de IA Generativa de la BBC, Peter Archer, ha afirmado que les "entusiasma el potencial de la IA" y cómo puede ayudar a "aportar más valor al público". "Pero las personas deben poder confiar en lo que leen, ven y escuchan. A pesar de algunas mejoras, todavía existen problemas importantes con estos asistentes. Queremos que estas herramientas tengan éxito y estamos abiertos a colaborar con las empresas de IA para ofrecer un mejor servicio a la sociedad", ha agregado.

El equipo de investigación también ha publicado un 'Kit de herramientas sobre integridad informativa en asistentes de IA', para aportar soluciones a los problemas descubiertos, que incluye medidas para mejorar las respuestas de los asistentes y la alfabetización mediática de los usuarios.

Este estudio amplía una investigación anterior de la BBC publicada en febrero de 2025, que destacó por primera vez los problemas de la IA al manejar noticias.