El 48% de los españoles se siente incómodo con las noticias generadas íntegramente por IA, según un estudio

Presentación del informe 'Surfeando la ola de la IA' de Kreab, que analiza el panorama mediático en España y las tendencias del sector a lo largo de 2026. - KREAB

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 48% de los españoles se siente incómodo con las noticias generadas íntegramente por Inteligencia Artificial (IA), incluso con supervisión humana, según el informe 'Surfeando la ola de la IA' de Kreab, que analiza el panorama mediático en España y las tendencias del sector a lo largo de 2026.

La investigación publicada este miércoles concluye que la inteligencia artificial se ha convertido "en un elemento transversal en el ecosistema mediático, que impacta en la producción, distribución, personalización y verificación de contenidos, además de modificar la estructura laboral en los medios".

Asimismo, el estudio señala que esta tecnología "no sustituye el periodismo", sino que "redefine la función del periodista". "La tecnología automatiza tareas, mejora la eficiencia y aporta herramientas innovadoras, pero no proporciona criterio, ética ni contexto", apunta.

Según el informe de Kreab, "la consolidación de la marca editorial seguirá siendo un factor decisivo para fidelizar lectores y oyentes, mientras que la inteligencia artificial permitirá a los medios optimizar procesos internos, personalizar contenidos a gran escala y mejorar la verificación de información, sentando las bases de una producción más eficiente y confiable".

En la presentación del estudio han participado el director de informativos de Telecinco, Carlos Franganillo; la directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll; y el director y presentador de 'La Linterna' en la Cadena COPE, Ángel Expósito.

Según Ángel Expósito, en medio de la "revolución tecnológica" actual, la radio es "una gran privilegiada". "Hoy podemos hacer el mismo programa que hace 20 años, pero llegar al mundo entero en tiempo real y sin coste adicional", ha dicho.

"La IA es una herramienta que nos facilita la elaboración de guiones, pero tenemos que seguir siendo periodistas, ir al lugar de los hechos, para hablar directamente con las fuentes", ha agregado Expósito.

Ainhoa Moll ha explicado que "la prensa lleva años inmersa en una transformación profunda, primero la digitalización y la batalla por la gratuidad, y ahora la inteligencia artificial". "La IA debe ser una herramienta al servicio del periodista, no un sustituto. Nos ayuda a ganar tiempo y a investigar mejor, pero debemos ser responsables, porque la credibilidad es nuestro principal activo", ha apuntado.

Por su parte, Carlos Franganillo considera que "la IA se puede ver de dos maneras, como una amenaza o como una oportunidad". "Yo creo que, si tiene supervisión, es una herramienta poderosa para contar cosas que de otro modo sería imposible contar", ha indicado.

"En un momento en el que las plataformas tienen un gran protagonismo, el periodismo artesanal en la televisión tradicional cobra más valor que nunca. El verdadero diferencial sigue siendo estar ahí, verificar y ofrecer información 100% contrastada en un entorno saturado de ruido y desinformación", ha explicado Franganillo.