El 50 aniversario de Hispania Nostra protagoniza el sorteo de la Lotería Nacional del próximo jueves

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación sin ánimo de lucro que promueve la defensa y conservación del patrimonio cultural y natural en España, Hispania Nostra, protagonizará el sorteo de la Lotería Nacional del próximo jueves 5 de febrero para conmemorar su 50 aniversario.

Como ha explicado la asociación en un comunicado, esta iniciativa rinde homenaje a medio siglo de trabajo continuado en favor del patrimonio, para "acercar a la ciudadanía el valor del legado cultural y natural como elemento esencial de identidad colectiva, cohesión territorial y desarrollo social".

Esta edición conmemorativa estará disponible a través de los canales habituales de venta de la Lotería del Estado, así como en su plataforma digital y en los establecimientos colaboradores autorizados.

El diseño del cupón, con el rojo propio del logo de la asociación y un gran número 50, pone en valor la trayectoria de Hispania Nostra desde su fundación, subrayando su papel como "entidad de referencia en la salvaguarda del patrimonio español y europeo". A lo largo de estas cinco décadas, la asociación ha impulsado la participación ciudadana y ha promovido el patrimonio como "un recurso estratégico para el progreso social, cultural y económico".

Según la asociación, el lanzamiento de esta iniciativa marca el inicio de un año lleno de acciones conmemorativas, que pondrán "el foco en el patrimonio como elemento vertebrador de la cultura del país, motor de cohesión territorial y factor clave para el bienestar social, reforzando su consideración como un activo esencial para el presente y el futuro".

La presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda, ha señalado que "cumplir 50 años es reafirmar nuestra convicción de que el patrimonio no pertenece al pasado, sino al futuro. Protegerlo significa cuidar aquello que nos une como sociedad y da sentido a nuestros territorios, comunidades y memoria compartida. Gracias a la colaboración con Loterías y Apuestas del Estado, reforzamos nuestro compromiso de acercar el valor del patrimonio a la ciudadanía y de seguir promoviendo su conservación como una responsabilidad colectiva".

La colaboración entre Hispania Nostra y Loterías y Apuestas del Estado responde a "una visión compartida" del compromiso social, entendiendo el patrimonio como un bien común y "la ilusión como una herramienta capaz de unir a la ciudadanía en torno a valores de responsabilidad, cercanía y legado colectivo".