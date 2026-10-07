Un 53% de profesionales de comunicación integra la IA en varios procesos o de forma generalizada, según un estudio

Archivo - Un ordenador con las siglas AI de Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial), a 24 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España se sitúa a la cabeza del d - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 87% de los profesionales de la comunicación ya ha superado la fase de exploración de la IA generativa y el la 53% tiene integrada en varios procesos o de forma generalizada, según el informe 'El impacto de la IA en la Comunicación y los Asuntos Corporativos', presentado este miércoles en Madrid por Dircom y Foro IA.

En el acto de presentación, el presidente de Dircom, Joaquín Mouriz, ha afirmado que la incorporación de la IA no puede abordarse únicamente como una transformación tecnológica. "Afecta a la reputación, la confianza, la cultura y la relación de las organizaciones con sus grupos de interés, ámbitos en los que Comunicación tiene una responsabilidad y un conocimiento propios".

"Por eso, el dircom debe coliderar la gobernanza de la IA junto a Dirección General, Tecnología, Innovación y otras funciones. Es también una oportunidad para que Comunicación refuerce el papel estratégico que puede desempeñar en las organizaciones y esté presente allí donde se toman decisiones que afectan a su futuro", ha afirmado.

Al analizar los usos concretos dentro de la función de comunicación, la implantación de la IA generativa sigue concentrada en tareas operativas, especialmente en la producción de contenidos: el 89% de la muestra ya la utiliza en casos concretos o como parte habitual de su trabajo.

Por su parte, otras áreas con mayor componente estratégico, como inteligencia y escucha, medición, relación con medios y asuntos públicos o gestión de riesgos y crisis, presentan niveles de desarrollo inferiores, según han destacado los autores del informe.

Preguntados sobre el valor que aportan actualmente los sistemas de IA a los profesionales de la comunicación, el 78% destaca el aumento de la productividad, seguido de la mejora de la creatividad (52%) y la calidad de los contenidos (43%). Los beneficios vinculados al análisis, la toma de decisiones o la anticipación y gestión de riesgos tienen todavía un peso menor.

El presidente de Foro IA, Fernando Polo, ha señalado que "el verdadero cambio no está en usar la IA para hacer lo mismo" que ya se hacía antes "pero más rápido". "Tenemos que ampliar la mirada y preguntarnos qué puede hacer ahora un profesional de la Comunicación que hasta hace poco no podía hacer: escuchar a otra escala, encontrar patrones en una cantidad ingente de información, anticipar conversaciones o medir mejor su contribución", ha explicado.

"Es lo que desde Foro IA llamamos 'humanidad aumentada': la tecnología amplifica nuestras capacidades sin sustituir aquello que nos diferencia: el criterio, la confianza y la responsabilidad", ha señalado Polo durante la presentación.

MEDIR, FORMAR Y GOBERNAR

La investigación señala que un 85% de los profesionales encuestados considera alto o muy alto el potencial de la IA generativa para transformar la función en los próximos tres años y un 50% se siente preparado para liderar su incorporación.

El informe señala tres palancas especialmente relevantes para cerrar esa distancia: medir el impacto de esta tecnología, establecer una gobernanza que permita avanzar con seguridad y desarrollar las competencias de los profesionales. Los niveles más avanzados en estas dimensiones coinciden con una mayor madurez en la adopción de la IA.

En el caso de la medición, las organizaciones que no la realizan obtienen una puntuación media de madurez de 0,42 en una escala de 0 a 1 frente a una nota de 0,82 de aquellas que sí evalúan sus resultados de forma sistemática. Aun así, apenas un 8% de las compañías representadas en la muestra realiza esa evaluación del uso que están haciendo de la IA. Los obstáculos tampoco son los mismos en todas las fases del proceso de adopción.

Entre las organizaciones situadas en los niveles iniciales de madurez, la falta de formación es el principal freno (56%), seguida de la ausencia de casos de uso claros (30%) y de las cuestiones relacionadas con gobernanza y aspectos legales (28%). Conforme avanza la implementación, estas barreras pierden peso y cobran mayor importancia retos vinculados al control, la coordinación y el escalado; de hecho, entre las empresas más avanzadas, un 22% asegura no encontrar ya frenos relevantes.