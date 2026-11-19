Archivo - Daños causados en viviendas en Els Poblets (Comunidad Valenciana) debido a las intensas lluvias. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 6% de propietarios no está dispuesto a invertir para proteger su hogar ante fenómenos climáticos adversos, pese al incremento de la frecuencia de estas situaciones que han llegado a ocasionar daños en 9,2% de las vivienas en España.

Así lo refleja el informe 'Seguridad en edificios y viviendas', elaboradopor Grupo Mutua Propietarios para conocer cómo se aseguran los inmuebles frente al aumento de este tipo de eventos meteorológicos.

Según revela el informe de Grupo Mutua Propietarios, la implantación efectiva de medidas de prevención y protección choca con una gran barrera que son los costes de implementación. Frente al 33% de los españoles que considera haber tomado suficientes precauciones para evitar los efectos de este tipo de situaciones, se encuentra un 72 % que no considera factible la realización de inversiones para mejorar la seguridad de su hogar.

Según el subdirector general de Operaciones de Grupo Mutua Propietarios, José Luis Marín de Alcaraz, "es posible mitigar daños sin necesidad de grandes inversiones". "Pequeñas acciones como la revisión periódica de las cubiertas, mantener limpios desagües y canalones o la correcta sujeción de elementos externos contribuyen a reducir significativamente los daños durante un episodio de lluvias intensas o fuertes vientos", ha apuntado José Luis Marín de Alcaraz.

En este sentido, entre las medidas más extendidas para paliar los daños por temporales destacan los sistemas de drenaje, presentes en el 72% de los casos, seguidos de una correcta sujeción de elementos exteriores como toldos o aires acondicionados (63%) y de la utilización de ventanas y puertas reforzadas (50%).

Según Mutua de Propietarios, lejos se encuentran otras soluciones más costosaspero efectivas, como las barreras anti-inundación (26%) o los sistemas de bombeo (21%).

DESCONOCIMIENTO SOBRE CÓMO ACTUAR

Junto a la desigual implantación de sistemas de protección en los inmuebles, el informe 'Seguridad en edificios y viviendas' también revela que existe un gran desconocimiento sobre cómo actuar ante una emergencia. Solamente el 34 % de los españoles sabría con certeza qué hacer ante una inundación, mientras que el 51 % reconoce tener una idea general, pero no estar completamente seguro de los pasos que debería seguir, y un 15 % admite que no sabría cómo proceder.

La misma situación se repite ante los episodios de fuertes vientos, frente a los que únicamente el 32% de la población afirma saber cómo reaccionar. En este caso, casi la mitad de los españoles (49%) admite tener conocimientos generales, pero manifiesta dudas sobre cómo actuar, y un 19% desconoce las precauciones que debería adoptar.

Además, la inquietud frente a este tipo de situaciones tampoco es generalizada. Únicamente un 27% manifiesta una gran preocupación por la posibilidad de sufrir inundaciones o filtraciones graves, a lo que se le suma la moderada confianza en la preparación con la que cuentan los inmuebles.

En concreto, los españoles otorgan una puntuación media de 5,99 sobre 10 a la preparación de sus edificios frente a una posible inundación, una valoración que mejora ligeramente, hasta el 6,39 en el caso de la vivienda. "Una revisión a tiempo, un mantenimiento adecuado o una mejora en la protección del edificio pueden marcar la diferencia entre superar un temporal sin grandes consecuencias o sufrir daños importantes en nuestro hogar", ha concluído José Luis Marín.