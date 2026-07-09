El 62% de los moluscos de aguas profundas están en peligro de extinción por la minería en sus hábitats, según la UICN. - CHONG CHEN

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 62% de los moluscos endémicos de los respiraderos hidrotermales conocidos en todo el mundo, es decir, 125 de 201 especies, están en peligro de extinción debido a la minería en aguas profundas para la extracción de minerales valiosos, según ha revelado este jueves la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Tal y como ha explicado, estos moluscos sólo se encuentran a profundidades de hasta 5.000 metros bajo el nivel del mar, en torno a respiraderos que expulsan agua a temperaturas que pueden superar los 450ºC. En concreto, incluyen caracoles, lapas, mejillones, almejas y quitones, muchos de los cuales sólo han sido descubiertos en los últimos diez años y ya están amenazados de extinción debido a la alteración de su hábitat por parte del ser humano.

En este sentido, la UICN ha señalado que la exploración del lecho marino y la extracción de minerales --cuya demanda no deja de crecer para su uso en nuevas tecnologías-- generan columnas de sedimentos que asfixian a los animales, lo que afecta a su capacidad para respirar y absorber nutrientes del agua circundante.

De forma paralela, ha apuntado a que esta evaluación mundial también ha puesto de manifiesto "el valor" de las áreas protegidas y conservadas en las que no se permite la minería. "Más de 30 especies (de moluscos endémicos de) los respiraderos hidrotermales en el mundo se encuentran en la categoría de 'Preocupación menor' gracias a que viven en Áreas Marinas Protegidas", ha especificado.

La profesora Julia Sigwart forma parte del Grupo de Especialistas en Moluscos de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la UICN y director del Departamento de Zoología Marina Senckenberg Nature Research, el socio de la Lista Roja de la UICN que coordinó estas evaluaciones. En relación a esta evaluación, ha recalcado que los resultados "arrojan luz sobre una nueva frontera en la ciencia y la conservación" y aportan una información "valiosa" en el mes en el que se reúne la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

"La posición de la UICN es clara: en 2021, la Unión votó a favor de una moratoria sobre la minería en aguas profundas hasta que se comprendan todos los riesgos y se proteja eficazmente el medio marino", ha subrayado.

LA MINERÍA DE DIAMANTES AMENAZA LA RANA DE LLUVIA

Por otro lado, el organismo internacional también ha destacado que la minería de diamantes y unos proyectos de infraestructura energética a lo largo de la costa occidental de Sudáfrica y Namibia han provocado que la rana de lluvia del desierto (Breviceps macrops) pase de la categoría 'Casi amenazada' a 'Vulnerable' en su Lista Roja.

Sin medidas de conservación, la UICN ha advertido que se prevé que la población disminuya un 20% en la próxima década. Entre otros motivos que apuntan en esta dirección, ha apuntado a que la expansión de proyectos industriales, entre los que se incluye un proyecto de hidrógeno verde, afectará a hasta un tercio del área de distribución de la rana de lluvia del desierto en Sudáfrica y a dos tercios en Namibia en los próximos 20 años.

Además, ha señalado que la demanda de ranas de lluvia del desierto en el comercio de mascotas también ha aumentado tras la difusión de un vídeo viral en el que se oía a la especie emitir gritos de alarma. Al margen de esto, ha avisado de que el cambio climático, así como el estrés térmico y la aridificación asociados, constituyen posibles factores de presión adicionales para esta especie.

LA CONSERVACIÓN DEL NUMBAT MEJORA

Por otro lado, la UICN ha explicado que el estado del numbat (Myrmecobius fasciatus), el emblema animal de Australia Occidental, ha mejorado en la Lista Roja de la UICN, pasando de la categoría 'En peligro' a la de 'Casi amenazado'. Por esta parte, ha reconocido los esfuerzos del gobierno y de la Australian Wildlife Conservancy para reducir el impacto de los gatos asilvestrados y los zorros mediante el uso de cebos y vallas a prueba de depredadores.

Asimismo, ha puesto en valor la cría en cautividad de la especie en el zoológico de Perth y unas reubicaciones, que según ha dicho han permitido el establecimiento de al menos cinco poblaciones autosuficientes más. Con todo esto, ha indicado que actualmente hay entre 2.000 y 3.000 numbats. "Sin embargo, la especie ocupa tan sólo el 0,04% de su área de distribución original, y dado que los gatos asilvestrados y los zorros siguen siendo una amenaza importante, una gestión continua es esencial para la supervivencia y la recuperación del numbat", ha advertido el organismo.

A su vez, ha confirmado la extinción de cinco marsupiales australianos, recientemente reconocidos después de una revisión taxonómica: el pequeño bettong (Bettongia haoucharae), así como los mulgaras de cola crestada, del sur, del norte y pequeño (Dasycercus cristicauda, D. archeri, D. woolleyae y D. marlowi), de los que no se ha observado ningún ejemplar desde hace al menos 60 años.

"Esto eleva a más de 40 el número total de extinciones modernas de mamíferos en Australia. La depredación por parte de gatos asilvestrados y zorros constituye la principal causa de su declive, mientras que el cambio climático supone una amenaza creciente para los ejemplares restantes", ha avisado.