Unos 70 estudiantes se encierran toda la noche en la Complutense por Gaza en una acción que deja tres heridos leves

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de estudiantes accedió este jueves alrededor de las 20:00 al edificio principal de las Facultades de Filología y Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) "permaneciendo en el interior sin previo aviso ni autorización", según han señalado fuentes de la institución educativa a Europa Press.

En este sentido, recalcan que durante la entrada se produjo una "alta concentración de personas en el acceso al edificio", lo que ocasionó que tres miembros del personal técnico de gestión, administración y servicios resultaran heridos leves, y fueran atendidos en el lugar por el Samur", .

En total, señalan que unos 70 estudiantes permanecieron en el interior del edificio hasta las 07:00. Este encierro se produjo el mismo día en el que unos 4.000 estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria --según cifras de Delegación de Gobierno-- se manifestaron en el centro de Madrid a favor del pueblo palestino a iniciativa del Sindicato de Estudiantes, que convocó una huelga general estudiantil que lleva por lema: ¡Paremos el genocidio, huelga general!