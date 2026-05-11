El 78% de los españoles afirma que compartir comida ayuda a conectar con otras personas, según un estudio

Bodegón de aperitivos Pringles - PRINGLES

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Casi ocho de cada diez españoles, el 78%, han afirmado que compartir comida les ayuda a conectar con otras personas, un porcentaje que sitúa a España a la cabeza de Europa en esta relación entre comida y conexión social, por delante de Italia e Irlanda (64%), Alemania (63%), Francia (53%) y Bélgica (54%), según el 'Estudio Pringles: Compartir aperitivo, conectar personas', realizado por YouGov, compañía internacional especializada en investigación de mercado y análisis de datos.

El trabajo, elaborado a partir de 6.000 entrevistas 'online' en España, Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda e Italia entre el 23 de enero y el 2 de febrero de 2026, ha señalado que el pequeño gesto de compartir snacks tiene un gran impacto emocional.

Este impacto, según detalla Pringles en un comunicado, ayuda a reducir el estrés o la ansiedad, mejorar el estado de ánimo, incrementar la sensación de apoyo y cuidado, aliviar la soledad y aumentar el bienestar emocional positivo, hasta el punto de que el 75% de la población española ha declarado que compartir estos productos tiene un impacto positivo en su bienestar emocional.

En este contexto, los snacks se han consolidado como uno de los elementos más presentes en la socialización cotidiana, ya que aproximadamente el 90% de los españoles los consume y el 82% ha asegurado que compartirlos refuerza activamente la interacción social, especialmente en momentos de ocio como ver películas o series (80%) o durante viajes (71%), espacios en los que la interacción surge de forma más natural.

El estudio ha apuntado también que el aperitivo se ha convertido en uno de los principales espacios donde se materializa esta conexión, ya que el 75% de la población lo disfruta de forma habitual, sobre todo con familia, amigos o pareja, lo que lo consolida como "un ritual social arraigado".

RAZONES PARA COMPARTIR

Las razones para compartir snacks han ido más allá de lo práctico, dado que el 53% de los encuestados lo ha hecho como muestra de afecto, generosidad y reciprocidad.

Asimismo, el 49% lo ha vinculado a la celebración y la tradición y el 36% a la necesidad de reforzar vínculos sociales, con matices por generaciones: los 'baby boomers' se centran más en la tradición y la unión, mientras que los 'millennials' y la 'generación X' priorizan el afecto y la reciprocidad y la generación Z combina ambos enfoques de forma más equilibrada.

A pesar de que el 72% de los españoles ha reconocido que socializar mejora su bienestar emocional, solo el 58% ha afirmado llevar a cabo acciones activas para cuidarlo, lo que, según el estudio, evidencia un desajuste entre percepción y comportamiento y apunta a la necesidad de fomentar hábitos de conexión más accesibles en el día a día.

EL 20% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA SUFRE SOLEDAD NO DESEADA

El informe se enmarca en un contexto en el que el 20% de la población en España sufre soledad no deseada y siete de cada diez personas han pasado por esta situación en algún momento de su vida, según el 'Barómetro de la soledad no deseada en España 2024', que ha subrayado que las personas que sufren soledad tienden a relacionarse más online que de forma presencial y que la soledad está especialmente extendida entre la juventud, cuestionando así la percepción de que se trata de un fenómeno asociado principalmente a las personas mayores.

Asimismo, este barómetro ha indicado que existe un consenso acerca de la necesidad de reforzar las acciones para reducir la soledad no deseada, en un escenario en el que resulta cada vez más difícil encontrar momentos para compartir en persona y en el que los pequeños gestos cotidianos cobran más relevancia en la forma en que las personas se relacionan.

Ante esta realidad, la marca de aperitivos Pringles ha puesto el foco en la importancia de generar momentos de conexión social y en promover el bienestar emocional, que ha adoptado como su causa social a nivel global, con el objetivo de animar a las personas a retomar el contacto con su entorno cercano y a generar momentos compartidos de forma espontánea, ya sea a través de una conversación o de un encuentro informal.

En este sentido, Pringles ha lanzado la iniciativa 'Pop In On Friends with Pringles' ('Pásate a ver a tus amigos con Pringles'), con la que busca fomentar pequeños gestos que ayuden a reforzar los vínculos cotidianos y ha puesto el foco en el acto de compartir como herramienta de conexión, utilizando el consumo de snacks como "facilitador de esos momentos".

"Pringles es un aperitivo hecho para compartir, y compartir es una forma de cuidar. Queremos animar a las personas a crear pequeños momentos de conexión en su día a día", ha señalado la directora de marketing de Pringles, Alba Lage, una idea que la marca ha evocado también en su última campaña publicitaria con el mensaje 'Pasa las Pringles'.

Por su parte, la psicóloga y divulgadora María Gómez ha explicado que "compartir comida mejora el estado de ánimo, reduce la ansiedad y refuerza la sensación de apoyo. Son momentos sencillos, pero generan un espacio de conexión con un efecto real en cómo nos sentimos".