78.477 y 25.508, los cuartos del Sorteo de Navidad 2025, reparten suerte a 'veteranos' y 'novatos' por España

El 25.508, segundo cuarto premio, deja cuatro millones de euros en Ubrique (Cádiz). - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los números 78.477 y 25.508, los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025, dotados cada uno con 200.000 euros a la serie, han repartido la suerte por gran parte de España, al caer en administraciones que ya habían repartido premio como entre afortunados que se estrenaban por primera vez en este sorteo.

El 78.477 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios, que ha recaído en administraciones de nueve provincias: Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Vizcaya, Gerona, Segovia, Toledo y Valencia. El número fue cantado a las 09.53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla.

Entre las administraciones que han repartido suerte se encuentra la administración de Lotería 'La Caprichosa', en pleno casco histórico de Toledo, que ha vuelto a repartir fortuna en un Sorteo de Navidad, como viene siendo habitual, y ya van siete años seguidos. En esta ocasión, ha repartido una serie completa del 78.477.

Los responsables de la administración han celebrado el premio lanzando varias botellas de cava con su tradicional grito de "¡Vamos!". "Son grandes campañas y es lo de siempre decimos, que detrás hay mucho, mucho, mucho, mucho, mucho esfuerzo", ha indicado en declaraciones a los medios Rodrigo, uno de los dueños de la administración.

"Al principio lo pasamos mal, como siempre, cuando empezamos, pues es un camino largo y estos son los frutos de muchos años, desde 2011. Así que estamos muy felices y muy contentos", ha rememorado, para precisar que solo les falta dar un segundo.

También se han repartido 11 series en administraciones de Badalona (Barcelona) y Olot (Girona). Así, la lotera propietaria desde hace nueve años de la administración de Badalona (Barcelona), Lorena Espinosa, que ha repartido diez series de un número que "fue uno de los que antes se vendió".

En declaraciones a Europa Press, Espinosa ha explicado que los números 7 y 5 gustan mucho, que se ha vendido íntegramente por ventanilla y "a la gente de Badalona". Es la primera vez que Espinosa reparte un premio del sorteo de Navidad.

Una de estas series ha viajado íntegramente hasta Albacete, en concreto, a la peña La Montera, en Los Alejos. Javier ha explicado en declaraciones a la prensa que compró una serie completa para la peña de su pueblo. "Todos los años, me encargo de comprar los décimos", ha explicado el agraciado que ha indicado que es la primera vez que gana un premio de Lotería de Navidad.

Por su parte, María José Yuste, la responsable de la Administración número 1 de Cazorla (Jaén) ha indicado a Europa Press que han vendido 120 billetes del 78.477, "muy repartidos" entre vecinos y turistas. Según Yuste, muchos de estos décimos se han ido fuera de Cazorla por ser un municipio "muy turístico".

La lotera ha indicado que es la primera vez que dan un premio del sorteo extraordinario de Navidad. "Hemos dado muchos premios, pero de Navidad es el primero", ha dicho Yuste.

En Madrid, el primer cuarto premio dejaba 10 millones de euros en la administración del número 74 de la calle Madrid de Getafe, íntegro en ventanilla, según los responsables de la misma en declaraciones a Europa Press. Se trata, además, de la primera vez que entregaban un premio. "Alegría y sorpresa, no nos lo creíamos", han resumido.

Otra de las afortunadas ha sido la administración del centro comercial Artea, de la localidad vizcaína de Leioa. Según han confirmado desde la Administración de lotería a Europa Press, se ha vendido la serie completa tras mucha "expectación", pues el año pasado vendieron décimos del segundo, cuarto y quinto premio del Sorteo de Navidad y en 2023 el Gordo.

Las responsables de la Administración de Lotería número 2 de Segovia, la 'Lotería del Corpus', han mostrado también su alegría al haber vendido una serie de este cuarto premio, 25 años después del 'Gordo', que vendieron íntegro en 2000. La administradora, Ana Herranz, e Irene Herrera y Alicia García, han recordado que "aquel día era como éste, frío y nuboso, y el premio también fue madrugador".

En Valencia, Pablo Tortosa, propietario de la Administración número 2 de Mislata 'La Mágica' ha resaltado que llevan cinco años seguidos dando suerte y en este tiempo han repartido 16 premios. "Y seguro que damos alguno otro más", ha recalcado para precisar que en esta ocasión no conoce a los agraciados porque la serie se vendió por internet. Hace dos años, ya repartió el Gordo en Navidad y en el Sorteo del Niño.

REGALÓ EN NÚMERO A SU CASERA

En el caso del número 25.508, ha resultado agraciado con el segundo de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 12.36 horas en el primer alambre de la 8 tabla. Ha caído en 16 provincias: Alicante, Málaga, Cádiz, Madrid, Almería, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cantabria, Jaén, Lérida, Ourense, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valencia y Valladolid.

En Chinchón (Madrid), la suerte ha llegado a una administración de la plaza Mayor, que ha repartido dos millones de euros, mientras que han resultado premiadas cuatro series en algunos de los locales más míticos de la ciudad de Madrid como Doña Monalita, 'La Chulapa' de Moncloa en el intercambiador o el de la calle Arenal, 16, a los que suma la de la calle Boltaña, 30.

En Jaén, este segundo cuarto premio ha dejado en la capital jiennense 200.000 euros repartidos "entre muchas familias" que han adquirido su décimo en la administración número 15. "Siento muchísima felicidad y alegría de haber repartido este premio entre tantas familias del barrio", ha apuntado a Europa Press la responsable del local, Emma Navas, que ha precisado que todo se ha vendido en ventanilla.

No es la primera vez que Emma da un premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Hace dos años, en 2023, también repartió el Gordo. "La verdad es que siempre da muchísima alegría", ha dicho la responsable la lotera.

Mientras, la administración de Lotería 'Doña Lola', en el Casco Histórico de Toledo, ha vuelto a repartir suerte: "No sabemos cómo puede pasar, pero hemos vendido muchos numeritos y al final ha habido suerte", ha señalado en declaraciones a los medios la gerente de esta administración, Cristina Carrascosa.

Este número ha repartido miles de euros en Málaga capital desde una administración ubicada en el popular barrio de Camino Suárez, donde una trabajadora recientemente incorporada, Irene, está entre las tocadas por la fortuna y, además, ha regalado un boleto premiado a su casera. La joven cuenta a Europa Press que fue hace dos semanas cuando, junto con su novio, decidió que iban a regalar un décimo a quien le alquila su vivienda, "y de paso comprar uno para nosotros". Ahora se ha mostrado muy feliz de haber tomado esta decisión "porque todo está muy achuchado" y asegura que entre sus prioridades está "pagar algunas deudas o la letra del coche".

El 25.508 también ha dejado 16 millones de euros en la banda de música de Teulada (Alicante), según ha explicado Héctor, presidente de esta agrupación que tiene 52 años de historia, y quien, además, ha apuntado que sus integrantes están "en una nube". "Nunca ha pasado que tocara tan gran premio", ha señalado el músico, después de que los miembros de esta banda se hayan echado a las calles con sus instrumentos para celebrar el galardón a las puertas de la Administración de Lotería número uno 'El Fortí' de Moraira, que ha vendido 105,9 series de este número, es decir, 21.180.000 euros.

Por su parte, la lotera de esta administración, Mila Caselles, ha explicado que la noticia la ha recibido "con mucha alegría" mientras estaba en casa, tras lo que ha llamado a sus compañeros y a sus hermanos para celebrar el premio, que también ha beneficiado a clientes de otros puntos de España.