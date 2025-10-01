El 83% de los colegios concertados cobra cuota, obligatoria en el 69% de los casos, según un estudio encargado por CICAE

Imágenes de la vuelta al colegio, a 10 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

Los concertados de Cataluña, con una cuota media de 219,70 euros al mes, son los más caros y los de Andalucía (28,60 euros), los más baratos

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 83 % de los colegios concertados cobra una cuota base educativa a las familias y en el 69 % de los casos no existe voluntariedad, lo que "vulnera el derecho de las familias a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos".

Así lo refleja la décima edición del Estudio de Cuotas y Precios en Colegios Concertados, que la Asociación de Colegios Privados e Independientes - Círculo de Calidad Educativa (CICAE) ha presentado este miércoles en Madrid.

El estudio ha sido elaborado por Garlic B2B y se ha llevado a cabo en colegios concertados "seleccionados de manera aleatoria" en ocho comunidades autónomas (CCAA): Galicia (30), País Vasco (20), Cataluña (71), Comunidad Valenciana (29), Murcia (17), Andalucía (50) y Comunidad de Madrid (101), durante los meses de marzo, abril y mayo.

Según CICAE, la investigación se ha llevado a cabo a partir de una técnica que se llama Mystery Shopper. En este contexto, los autores han realizado simulaciones de familias que piden información sobre los precios y tarifas que los colegios concertados les ofertan para la matriculación de sus hijos en la etapa de segundo ciclo de infantil para el curso 2025-2026.

A lo largo del estudio, se detalla que los centros de titularidad mercantil son los que "imponen" las cuotas más elevadas, con una media de 114 euros al mes (euros/mes). Por el contrario, las congregaciones religiosas registran las aportaciones más bajas, con un promedio de 74,43 euros/mes.

Por otro lado, las sociedades anónimas, cooperativas y de responsabilidad limitada concentran los mayores casos de obligatoriedad y exclusión, porcentaje que se eleva hasta el 88% en el caso de las sociedades anónimas. En este sentido, la consultora ha señalado que un 11% de los menores sufren exclusión si sus familias no pagan la cuota, cifra que llega al 29% de los centros visitados en la Comunidad de Madrid.

En rueda de prensa, la directora de proyectos de Garlic B2B, Amparo Núñez, ha explicado que "hay una deficiencia en la comunicación y la transparencia de los costes y de los derechos de las familias que se acercan a los colegios". En este sentido, ha denunciado que ha tenido que realizar "hasta cinco intentos" para conseguir que los centros les proporcionaran información sobre los costes. "El 25% no entrega hoja de precio a las familias", ha lamentado.

LOS COLEGIOS CATALANES COBRAN HASTA 1.100 EUROS AL MES POR ALUMNO

En lo que respecta a los números por CCAA, el estudio apunta a que, un año más, los colegios catalanes son los que tienen una cuota máxima más alta: 1.100 euros/mes por alumno y 11.000 euros al año. Según CICAE, más de la mitad de los colegios catalanes cobran cuotas de 246 euros/mes, siendo la media de 219,7 euros.

La cuota máxima de la Comunidad de Madrid asciende a alrededor de la mitad: 277 euros/mes. En lo que respecta a los colegios madrileños, la investigación ha destacado que en las cuotas existe una media creciente que alcanza los 135,9 euros/mes. En líneas generales, el 66% de de los colegios visitados cobra más de 1.500 euros al año sólo en concepto de cuota base.

En la Comunidad Valenciana, la cuota máxima registrada asciende a 450 euro/mes, siendo la cuota media de 44,40 euros. Entre los más baratos, figuran los de Aragón (también con 44,40 euros de media) y los de Andalucía (28,60 euros)

"COMPETENCIA DESLEAL" CON LA PRIVADA Y "DAÑO" A LA PÚBLICA

La directora general de CICAE, Elena Cid, ha recalcado que "en ningún momento" permite la ley cobrar por "complemento formativo, hora extraordinaria, enriquecimiento curricular, etc.". A su vez, ha denunciado que "en ningún momento" se permite la exclusión del alumnado o el lucro: "Y estas cuotas son lucrativas", ha criticado.

En su opinión, la concertada ejerce una "competencia desleal" con respecto a la enseñanza privada ya que está recibiendo "una triple vía de financiación: la de las administraciones públicas, la de las cuotas y la exención fiscal. Además, provoca un "daño tremendo" en la pública porque reciben fondos "que no se están destinando a la pública". "Se transmite que si quieres gratuidad, te vayas a la enseñanza pública, que es de peor calidad", ha criticado.

Cid ha recalcado que CICAE saca adelante este estudio "como barómetro y altavoz para que la sociedad se movilice" y ha apuntado a que "algo se está moviendo, pero es muy lento y no tan efectivo como nos gustaría". En este sentido, ha apuntado entre otras cosas a cómo ha cambiado el discurso de la administración pública con respecto a las cuotas de las concertadas --que antes desmentían--.