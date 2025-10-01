El 94% de familias numerosas piensa que las políticas de conciliación no se ajustan a su realidad, según la FEFN

El 94% de familias numerosas piensan que las políticas de conciliación no se ajustan a su realidad, según la FEFN - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS

Flexibilidad horaria o teletrabajo, las medidas laborales más demandadas para poder conciliar

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 94% de las familias numerosas españolas considera que las políticas de conciliación existentes no se ajustan a su realidad y necesidades diarias, según el estudio realizado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), cuyos resultados se han presentado este miércoles 1 de octubre en la Fundación Botín en Madrid y que ha sido realizado a partir de 1.800 encuestas a familias numerosas de toda España.

La encuesta se realizó entre entre finales del mes de junio de 2025 y principios de julio de este año, periodo que coincide con un momento en el que las familias están "más preocupadas por la conciliación", según ha indicado la FEFN.

Por otra parte, el estudio --que aborda las mayores preocupaciones de las familias numerosas en España-- destaca que un 41% de los encuestados afirma que "no llega a todo" en su día a día. Además, a un 31% de estas familias les preocupa la carga física y mental, ya que sienten que "no son capaces de llegar a todo" y en un 28% de hogares de familias numerosas sienten la cuestión económica como un problema, con problemas para llegar a fin de mes.

Asimismo, el estudio de la FEFN refleja las dificultades laborales que tienen los padres y madres para conciliar en el trabajo. Así, un 63% ha tomado decisiones laborales como reducir su jornada, cambiar de empleo o renunciar a mejoras laborales y, además, a la hora de acceder a un trabajo, señalan los horarios como principal dificultad, por ser incompatibles con el cuidado de los hijos, según señala un 46% de los padres de familia numerosa, en especial las madres, ya que un 48% se encuentra con esta dificultad, frente a 39% de los hombres.

De este modo, a la hora de elegir una medida laboral de apoyo a la conciliación, un 56% de las familias señalan la flexibilidad horaria y un 36% de ellas la posibilidad de teletrabajar.

También se observa que en las familias numerosas trabajan y aportan ingresos al hogar ambos progenitores, lo que ocurre en casi el 70% de las casos y sube hasta el 82% en las familias de mayores ingresos. Además, el 47% de ellos trabaja en el sector privado. En cuanto al trabajo doméstico no remunerado, lo realiza un 5%, mientras que un 6% de estas familias se ven afectadas por el desempleo.

En cuanto a la cuestión económica, un 75% de las familias encuestadas asegura que tiene dificultades para llegar a fin de mes, mismo porcentaje que en el estudio realizado en 2024. Además, el 33% de ellas no supera unos ingresos totales de 2.500 euros al mes y un 18% vive con menos de 2.000 euros al mes por familia. El estudio añade que el 37% de familias destinan entre 400 y 500 al mes por hijo.

EL IMPACTO DE LA VIVIENDA PARA LAS FAMILIAS NUMEROSAS

Por otra parte, los resultados muestran que la vivienda es "uno de los grandes problemas sociales y que también afecta a las familias numerosas". De esta forma, un 62% de ellas afirma haber tenido dificultades para acceder a una casa adecuada a su familia por los precios elevados de la vivienda. Mientras tanto, el 59% siente que su vivienda se ajusta a sus necesidades, pero un 41% reconoce que necesitaría más espacio.

Respecto al tamaño de la vivienda, un 41% cuenta con una superficie de entre 90 y 120 metros cuadrados (m2), aunque un 27% vive en menos de 90 m2. Además, un 64% tiene casa en propiedad con hipoteca, un 21% tiene la hipóteca pagada, mientras que un 10% de las familias está de alquiler.

En cuanto a los apoyos de las familias numerosas para poder conciliar, el estudio destaca que es un problema relacionado con la cuestión económica y con la dependencia de apoyo familiar. De este modo, un 41% afirma que esta cuestión supone un "gasto excesivo" y un 51% de las familias recurre a los abuelos cuando "no llega a todo", frente a otros recursos externos, como extraescolares (28%) o canguros (22%), debido a su coste.

Por este motivo, a la hora de valorar medidas de apoyo, un 46% de las familias elige la prestación universal de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años, para cubrir costes de educación o el cuidado de los hijos.

FAMILIAS CON 3 HIJOS, LAS MÁS HABITUALES

Las familias numerosas en España más comunes, según el estudio, tienen tres hijos, siendo el 57% del total de los encuestados. Mientras, las familias con seis o más hijos representan un 1% del total de familias encuestadas. Además, un 76% de ellas tiene hijos en edad escolar, menores de 18 años. En concreto, un 42% de estas familias tienen hijos de entre 0 a 9 años y un 34% entre 10 y 17 años.

Otra de las características de las familias numerosas españolas es que el 56% de ellas tienen hijos que estudian en colegios públicos, mientras que un 39% elige los colegios concertados y un 5% eligen la enseñanza privada.

Respecto a las diferentes realidades familiares, un 85% son familias formadas por parejas casadas mientras que un 6% están separadas o divorciadas. También hay un 15% de familias numerosas monoparentales y un 9% de reconstituidas, con hijos de relaciones anteriores.

En cuanto a la discapacidad, la muestra refleja que un 16% de familias tiene algún miembro con discapacidad, que afecta en un 77% a algún hijo, pero también a uno de los padres (22%), a los dos (2%) o a más de un hijo (8%).

Por último, a pesar de las dificultades económicas y de conciliación que el estudio refleja que tienen muchas de estas familias numerosas españolas, también muchas de ellas han manifestado vivir el día a día "con felicidad", ya que es un sentimiento que tiene el 50% de las familias numerosas y que se llega a un 70% en familias de cinco hijos o más.

Sin embargo, en cuanto a cómo percibe la sociedad a este tipo de familias, el 91% de ellas cree que la sociedad las valora "poco o nada" y la aportación que hacen, sobre todo en "contribución demográfica", según señala el 45% de las familias.